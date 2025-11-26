So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Vivaldi ein

Vivaldi ist ein auf Chromium basierender Browser, dessen integrierte Proxy-Option lediglich die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems öffnet. Mit anderen Worten: Vivaldi bietet keine eigenständige Proxy-Konfiguration innerhalb des Browsers.

Falls Sie die Methode auf Systemebene bevorzugen, folgen Sie den jeweiligen OS-Anleitungen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Wenn Sie einen Proxy jedoch nur für einfaches Surfen im Web benötigen, empfehlen wir keinen systemweiten Proxy einzurichten. Dieser wirkt sich auf andere Apps auf Ihrem Gerät aus und kann unzuverlässig sein – insbesondere unter Windows, wo die integrierten Proxy-Einstellungen begrenzt sind und authentifizierte Proxy-Setups nicht zuverlässig unterstützen. Für den alltäglichen Einsatz in Vivaldi ist es in der Regel besser, den Proxy direkt über eine Browser-Erweiterung zu konfigurieren. So bleiben Ihre Systemeinstellungen unangetastet, und der Proxy-Wechsel ist deutlich einfacher.

Empfohlene Erweiterung für Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung per Erweiterung, da diese die praktischste Option für das Surfen in Vivaldi ist (Proxy-Profile, schnelles Umschalten und keine Änderungen an den Systemeinstellungen).

Die Proxy Switcher-Erweiterung in Vivaldi verwenden

Step 1 Nach der ProxySwitcher-Erweiterung suchen Klicken Sie auf das Menüsymbol (“V”) in der oberen linken Ecke → Extras → Erweiterungen. Suchen Sie nach “Proxy Switcher” und rufen Sie die zugehörige Seite auf. Click the image to view it in full size.

Step 2 ProxySwitcher installieren Klicken Sie auf “Zu Chrome hinzufügen” und bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Click the image to view it in full size.

Step 3 Einen Proxy konfigurieren Wechseln Sie zum Tab “Manual” → Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Konto-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Click the image to view it in full size.

Step 4 Ergebnis überprüfen Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird. Click the image to view it in full size.