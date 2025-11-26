Integrations-Guide
Vivaldi-Proxy-Einstellungen
Konfigurieren Sie Ihren Proxy in Vivaldi schnell und einfach in wenigen Schritten
So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Vivaldi ein
Vivaldi ist ein auf Chromium basierender Browser, dessen integrierte Proxy-Option lediglich die Proxy-Einstellungen Ihres Betriebssystems öffnet. Mit anderen Worten: Vivaldi bietet keine eigenständige Proxy-Konfiguration innerhalb des Browsers.
Falls Sie die Methode auf Systemebene bevorzugen, folgen Sie den jeweiligen OS-Anleitungen hier: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Wenn Sie einen Proxy jedoch nur für einfaches Surfen im Web benötigen, empfehlen wir keinen systemweiten Proxy einzurichten. Dieser wirkt sich auf andere Apps auf Ihrem Gerät aus und kann unzuverlässig sein – insbesondere unter Windows, wo die integrierten Proxy-Einstellungen begrenzt sind und authentifizierte Proxy-Setups nicht zuverlässig unterstützen. Für den alltäglichen Einsatz in Vivaldi ist es in der Regel besser, den Proxy direkt über eine Browser-Erweiterung zu konfigurieren. So bleiben Ihre Systemeinstellungen unangetastet, und der Proxy-Wechsel ist deutlich einfacher.
Empfohlene Erweiterung für Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf die Einrichtung per Erweiterung, da diese die praktischste Option für das Surfen in Vivaldi ist (Proxy-Profile, schnelles Umschalten und keine Änderungen an den Systemeinstellungen).
Die Proxy Switcher-Erweiterung in Vivaldi verwenden
Nach der ProxySwitcher-Erweiterung suchen
Klicken Sie auf das Menüsymbol (“V”) in der oberen linken Ecke → Extras → Erweiterungen. Suchen Sie nach “Proxy Switcher” und rufen Sie die zugehörige Seite auf.
ProxySwitcher installieren
Klicken Sie auf “Zu Chrome hinzufügen” und bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Einen Proxy konfigurieren
Wechseln Sie zum Tab “Manual” → Aktivieren Sie die Authentifizierung und geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Konto-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wenn Sie erweitertes Proxy-Routing nicht nur für den Browser, sondern auch für bestimmte Desktop-Anwendungen benötigen, empfehlen wir die Verwendung von Proxifier.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Vivaldi-Proxy-Einstellungen?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Vivaldi-Proxy-Einstellungen funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Vivaldi-Proxy-Einstellungen keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.