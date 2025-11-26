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Průvodce integrací

Nastavení proxy ve Vivaldi

Nastavte proxy ve Vivaldi snadno v několika jednoduchých krocích

Aktualizováno23. června 2026
FormátNávod krok za krokem

Jak nastavit proxy server ve Vivaldi

Vivaldi je prohlížeč postavený na Chromiu a jeho vestavěná možnost proxy jednoduše otevře nastavení proxy vašeho operačního systému. Jinými slovy, Vivaldi nenabízí plnohodnotnou samostatnou konfiguraci proxy přímo v prohlížeči.

Pokud preferujete nastavení na úrovni systému, postupujte podle návodu pro váš OS: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Pokud však proxy potřebujete pouze pro běžné prohlížení webu, nedoporučujeme nastavovat systémovou proxy. Ovlivňuje ostatní aplikace ve vašem zařízení a může být nestabilní – zejména ve Windows, kde jsou vestavěná nastavení proxy omezená a spolehlivě nezvládají proxy s autentizací. Pro každodenní prohlížení ve Vivaldi je obvykle lepší nakonfigurovat proxy přímo v rozšíření prohlížeče. Systémová nastavení tak zůstanou nedotčená a přepínání proxy je mnohem jednodušší.

Doporučené rozšíření pro Vivaldi: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

V tomto návodu se zaměříme nastavení pomocí rozšíření, protože je to nejpraktičtější varianta prohlížení ve Vivaldi (proxy profily, rychlé přepínání a žádné zásahy do systémového nastavení).

Použijte rozšíření Proxy Switcher ve Vivaldi

Step 1

Vyhledejte rozšíření ProxySwitcher

Klikněte na ikonu nabídky (“V”) v levém horním rohu → Nástroje → Rozšíření. Vyhledejte “Proxy Switcher” a přejděte na jeho stránku.

Step 2

Nainstalovat ProxySwitcher

Klikněte na “Add to Chrome” a potvrďte instalaci – rozšíření se přidá na váš panel nástrojů.

Step 3

Nastavení proxy

Přejděte na záložku “Manual” → Zapněte autentizaci a zadejte uživatelské jméno a heslo vaší aktivní proxy služby (ne heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde.

Step 4

Zkontrolujte výsledek

Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.

Pokud potřebujete pokročilé směrování proxy nejen prohlížeč, ale i pro konkrétní desktopové aplikace, doporučujeme použít Proxifier.

Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy ve Vivaldi?

Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.

Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?

Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.

Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy ve Vivaldi funguje?

Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.

Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy ve Vivaldi nedokáže připojit přes proxy?

Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Nastavit na 48 hodin