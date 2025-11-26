ومع ذلك، إذا كنت تحتاج البروكسي فقط لتصفح الويب العادي، فلا نوصي بتعيين بروكسي على مستوى النظام بأكمله. فهو يؤثر على التطبيقات الأخرى على جهازك وقد يكون غير متسق — خاصة على Windows، حيث إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة بشكل موثوق. للتصفح اليومي في Opera، من الأفضل عادةً تكوين البروكسي مباشرة عبر إضافة في المتصفح. هذا يحافظ على إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.