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إعدادات البروكسي في Opera
قم بتكوين البروكسي في Opera بسهولة في بضع خطوات بسيطة
كيفية إعداد خادم البروكسي في Opera
Opera هو متصفح مبني على Chromium، وخيار البروكسي المدمج فيه يفتح ببساطة إعدادات البروكسي الخاصة بنظام التشغيل لديك. بمعنى آخر، لا يوفر Opera تكوين بروكسي مستقل بالكامل داخل المتصفح.
إذا كنت تفضل الطريقة على مستوى النظام، اتبع أدلة نظام التشغيل هنا: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
ومع ذلك، إذا كنت تحتاج البروكسي فقط لتصفح الويب العادي، فلا نوصي بتعيين بروكسي على مستوى النظام بأكمله. فهو يؤثر على التطبيقات الأخرى على جهازك وقد يكون غير متسق — خاصة على Windows، حيث إعدادات البروكسي المدمجة محدودة ولا تتعامل مع إعدادات البروكسي التي تتطلب مصادقة بشكل موثوق. للتصفح اليومي في Opera، من الأفضل عادةً تكوين البروكسي مباشرة عبر إضافة في المتصفح. هذا يحافظ على إعدادات نظامك دون تغيير ويجعل التبديل بين البروكسيات أسهل بكثير.
الإضافة الموصى بها لمتصفح Opera: Proxy Switcher & Manager: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
في هذا الدليل، سنركز على طريقة الإعداد عبر الإضافة، لأنها الخيار الأكثر عملية للتصفح في Opera (ملفات تعريف البروكسي، التبديل السريع، وعدم إجراء أي تغييرات على إعدادات النظام).
استخدم إضافة Proxy Switcher في Opera
تثبيت إضافة ProxySwithcer
قم بزيارة ChromeWebStore. ابحث عن Proxy Switcher وانتقل إلى صفحته. انقر على إضافة إلى Opera. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات.
إعداد البروكسي
انتقل إلى تبويب Manual ← فعّل خيار Manual proxy أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (8080 لـ HTTP) فعّل خيار استخدام هذا البروكسي لجميع البروتوكولات اختر HTTP كنوع البروكسي فعّل خيار المصادقة وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
إذا كنت بحاجة إلى توجيه متقدم للبروكسي ليس فقط للمتصفح بل أيضًا لتطبيقات سطح المكتب المحددة، نوصي باستخدام Proxifier.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ إعدادات البروكسي في Opera؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي إعدادات البروكسي في Opera يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال إعدادات البروكسي في Opera عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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