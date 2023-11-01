Free United States Proxy List

~ 50 %

Right now the United States free pool has 1306 working IPs spread mostly across Roanoke and Cincinnati, hosted by Cloudflare London and Cox. Median latency is around 673 ms and uptime over the last hour is 99%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.