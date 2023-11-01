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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

संयुक्त राज्य की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

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पारदर्शी
1.25 Mbps
100.0%
1 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 1306

संयुक्त राज्य प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव संयुक्त राज्य पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 1306 सक्रिय IP — संयुक्त राज्य
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
अनामिता के अनुसार
एलीट46
अनाम0
पारदर्शी154
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
मीडियन लेटेंसी: 673 msऔसत अपटाइम: 99%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 12 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

संयुक्त राज्य के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरसंयुक्त राज्य की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार1306IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम99%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी673ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी संयुक्त राज्य के मुफ़्त पूल में 1306 कार्यशील IP मुख्यतः Roanoke और Cincinnati, होस्ट: Cloudflare London और Cox. मीडियन लेटेंसी लगभग 673 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 99%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~50% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त संयुक्त राज्य प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई संयुक्त राज्य प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त संयुक्त राज्य प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं लंबे समय से एक भरोसेमंद विकल्प की तलाश कर रहा था — यहां यह दोनों सस्ता और स्थिर है।

ChirmachbekDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं इस सेवा के बारे में संदेह में था क्योंकि मुफ्त रोटेटिंग प्रॉक्सी मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। हालांकि, मैंने मुफ्त परीक्षण के लिए साइन अप किया, और उन्होंने मुझे कई प्रॉक्सी प्रदान की जो पूरी तरह से काम करती थी। अत्यधिक अनुशंसित!

juan danielFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

बहुत ही शानदार प्रॉक्सी सेवा, 1000 HTTP प्रॉक्सी प्राप्त कीं IP व्हाइटलिस्ट के बाद। समर्थन भी बहुत अच्छा है और एक समस्या को हल करने में मदद की।

Hengbin FangTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कुछ महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और कुल मिलाकर, मेरा अनुभव सकारात्मक रहा है। प्रॉक्सी की गति स्थिर है और उपलब्ध प्रॉक्सी स्थानों की विविधता मुझे भू-प्रतिबंधित सामग्री को सुचारू रूप से एक्सेस करने में मदद करती है। प्रॉक्सी सेट करना सीधा था, और जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो उनका ग्राहक समर्थन टीम उत्तरदायी और सहायक था।

AmirSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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