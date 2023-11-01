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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي الولايات المتحدة المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات الولايات المتحدة العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة1,306 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأمريكا الشمالية

بروكسيات الولايات المتحدة المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات الولايات المتحدة عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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172.234.38.154:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 س مضت
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.87 Mbps
99.6%
1 س مضت
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.84 Mbps
98.3%
1 س مضت
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.82 Mbps
98.3%
1 س مضت
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 س مضت
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 س مضت
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
3.30 Mbps
90.3%
1 س مضت
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
99.9%
1 س مضت
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 س مضت
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.74 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.74 Mbps
100.0%
1 س مضت
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.82 Mbps
76.8%
1 س مضت
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.77 Mbps
76.8%
1 س مضت
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.89 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 س مضت
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.73 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.73 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
4.62 Mbps
100.0%
1 س مضت
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
99.6%
1 س مضت
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 س مضت
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.08 Mbps
98.8%
1 س مضت
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.27 Mbps
76.8%
1 س مضت
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 س مضت
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.06 Mbps
49.6%
1 س مضت
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 س مضت
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.83 Mbps
99.9%
1 س مضت
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.95 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.97 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.97 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.87 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.70 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.58 Mbps
100.0%
1 س مضت
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 س مضت
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.62 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.67 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.80 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.67 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.93 Mbps
100.0%
1 س مضت
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 س مضت
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
99.7%
1 س مضت
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
99.7%
1 س مضت
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
عرض 15 من 1306

لقطة مجموعة بروكسي الولاياتالمتحدة

ما الموجود حالياً في مجمع الولايات المتحدة الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 99 دقائق مضت· 1306 عنوان IP نشط في الولايات المتحدة
حسب البروتوكول
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
حسب إخفاء الهوية
نخبة46
مجهول0
شفاف154
لم يُختبر0
حسب المدينة
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
متوسط زمن الوصول: 673 msمتوسط وقت التشغيل: 99%أسرع بروكسي: 12 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ الولايات المتحدة
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات الولايات المتحدة المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع1306عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل99%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول673ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا الولايات المتحدة يضم المجمع المجاني 1306 IP عامل موزّعة غالباً على Roanoke و Cincinnati, تستضيفها Cloudflare London و Cox. متوسط زمن الوصول حوالي 673 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 99%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي الولايات المتحدة المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من الولايات المتحدة متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات الولايات المتحدة المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد كنت أبحث عن خيار موثوق به لفترة طويلة - فهو هنا رخيص ومستقر.

ChirmachbekDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت متشككًا بشأن الخدمة لأن الوكلاء المتناوبين المجانيين لم يعملوا معي. ومع ذلك، قمت بالتسجيل في النسخة التجريبية المجانية، وقد زودوني بالعديد من الوكلاء الذين عملوا بشكل مثالي. موصى به للغاية!

juan danielالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

خدمة وكيل ملحمية للغاية، حصلت على وكلاء 1000 HTTP بعد القائمة البيضاء IP. الدعم رائع وساعد في حل المشكلة.

Hengbin FangTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم FineProxy منذ عدة أشهر، وبشكل عام، كانت تجربتي إيجابية. سرعات الوكيل متسقة ويساعدني تنوع مواقع الوكيل المتاحة في الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا بسلاسة. كان إعداد الوكلاء أمرًا سهلاً، وكان فريق دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيدًا عندما كنت بحاجة إلى المساعدة.

AmirSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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