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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي كازاخستان المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات كازاخستان العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة31 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات كازاخستان المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات كازاخستان عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
31 متصل·تحتاج المزيد؟ →
31.43.179.246:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
99.9%
1 س مضت
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
99.7%
1 س مضت
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
877 Kbps
100.0%
1 س مضت
عرض 15 من 31

لقطة مجموعة بروكسيكازاخستان

ما الموجود حالياً في مجمع كازاخستان الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 31 عنوان IP نشط في كازاخستان
حسب البروتوكول
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف31
لم يُختبر0
حسب المدينة
متوسط زمن الوصول: 1436 msمتوسط وقت التشغيل: 100%أسرع بروكسي: 1216 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ كازاخستان
1Cloudflare London31100%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات كازاخستان المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع31عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل100%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1436ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةشفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا كازاخستان يضم المجمع المجاني 31 IP عامل تستضيفها Cloudflare London. متوسط زمن الوصول حوالي 1436 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 100%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي كازاخستان المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من كازاخستان متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات كازاخستان المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

يقدم هذا الموقع واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي استخدمتها على الإطلاق. إنه سريع وآمن وسهل الاستخدام للغاية. لوحة القيادة نظيفة والاتصال مستقر. أنا معجب حقًا بالأداء العام – موصى به للغاية!

Eyad hgaالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy.org هو مزود موثوق للوكلاء عالي الجودة مع دعم عملاء ممتاز وسياسات ضمان قوية. أنها توفر خدمات آمنة وسريعة، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين.

Tuyen NguyenDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

لقد كنت أستخدم FineProxy لفترة من الوقت، وكانت التجربة الشاملة إيجابية. كان الإعداد سريعًا، وعملت الوكلاء كما هو متوقع منذ البداية. كانت سرعات الاتصال مستقرة، ولم أواجه أي توقف كبير. من السهل التنقل في لوحة المعلومات، مما يجعل من السهل إدارة الوكلاء الخاصين بي. كان دعم العملاء أيضًا مستجيبًا كلما كان لدي سؤال. بشكل عام، إنها خدمة موثوقة تقدم قيمة جيدة مقابل السعر، وأود أن أوصي بها لأي شخص يبحث عن حلول بروكسي عالية الجودة.

DonegalSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

قيمة رائعة مقابل السعر. يعد الحصول على بروكسيات سكنية ثابتة حقيقية تدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5 في وقت واحد بهذا المعدل أمرًا رائعًا. يعد إعداد المصادقة واضحًا وسهل التكوين في أي نظام.

2123507954lNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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