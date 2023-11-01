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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Kasahstan puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Kasahstan puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status31 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed Kasahstan puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Kasahstan puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
31 võrgus·Kas vajate rohkem? →
31.43.179.246:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.34 Mbps
99.7%
1 t tagasi
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
877 Kbps
100.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 31

Kasahstan puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Kasahstan reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 31 aktiivset IP-d asukohas Kasahstan
Protokolli järgi
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev31
Testimata0
Linna järgi
Mediaanlatentsus: 1436 msKeskmine tööaeg: 100%Kiireim puhverserver: 1216 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Kasahstan aktiivses poolis
1Cloudflare London31100%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vaata hindu →
Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Kasahstan TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus31IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg100%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1436ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiLäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Kasahstan tasuta pargis 31 töötavat IP-d majutajad Cloudflare London. Mediaanlatentsus on umbes 1436 ms ning viimase tunni tööaeg on 100%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Kasahstan puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Kasahstan puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Kasahstan puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

See veebisait pakub üks parimaid proxy teenuseid, mida ma olen kunagi kasutanud. See on kiire, turvaline ja väga lihtne kasutada. Paneer on puhas ja ühendus on stabiilne. Ma olen väga muljetavaldav üldise tulemusega.

Eyad hgaFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org on usaldusväärne kvaliteetsete proxy-teenuste pakkuja, kellel on suurepärane klienditeenindus ja tugevad garantiipoliitilised põhimõtted. Nad pakuvad turvalisi ja kiireid teenuseid, mis tagavad kasutajatele sujuvat kogemust.

Tuyen NguyenDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

kasutan FineProxy-d juba mõnda aega ja üldine kogemus on olnud positiivne. Seade oli kiire ja puhverserverid töötasid algusest peale nii, nagu oodata. Võrgu kiirus on stabiilne ja mul pole olnud märkimisväärset katkestumist. Dashboard on lihtne navigeerida, mis muudab mu proxy'de juhtimiseks lihtsaks. Klienditeenindus on alati vastu võtnud, kui mul on küsimusi. Üldiselt on see usaldusväärne teenus, mis pakub hea väärtuse hinnaga, ja ma soovitan seda kõigile, kes otsivad kvaliteetseid proxylahendusi.

DonegalSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärane hind. See on hämmastav saada tõelised statilised majapidamisproksiid, mis toetavad HTTP, HTTPS ja SOCKS5 samaaegselt. Autentsuse seadistamine on lihtne ja lihtne konfigureerida mis tahes süsteemis.

2123507954lNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

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