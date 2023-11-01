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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Ühendkuningriik puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Ühendkuningriik puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status418 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondEuroopa

Aktiivsed Ühendkuningriik puhverserverid
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Tasuta avalikud Ühendkuningriik puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
418 võrgus·Kas vajate rohkem? →
185.238.228.71:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
185.238.228.71:80
Cloudflare London, LLC· 26 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.41:80
Cloudflare London, LLC· 52 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
9.00 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.10:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
8.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.80:80
Cloudflare London, LLC· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
7.89 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.216:80
Cloudflare London, LLC· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
7.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.49:80
Cloudflare London, LLC· 440 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
4.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.4:80
Cloudflare London, LLC· 432 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
4.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.81:80
Cloudflare London, LLC· 553 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.99:80
Cloudflare London, LLC· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.165:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
2.87 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.75:80
Cloudflare London, LLC· 567 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.12:80
Cloudflare London, LLC· 564 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
3.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.153:80
Cloudflare London, LLC· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
2.88 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.249:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
2.91 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.58:80
Cloudflare London, LLC· 570 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
3.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.23:80
Cloudflare London, LLC· 676 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.66 Mbps
99.8%
1 t tagasi
164.38.155.57:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.70 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.95:80
Cloudflare London, LLC· 651 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.87:80
Cloudflare London, LLC· 649 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
2.77 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.64:80
Cloudflare London, LLC· 689 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
2.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
157.245.40.90:3128
DigitalOcean, LLC· 106 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevSlough
9.00 Mbps
28.4%
4 t tagasi
185.238.228.108:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.53:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.16:80
Cloudflare London, LLC· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.112:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.7:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.211:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.15:80
Cloudflare London, LLC· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.76:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.48:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.93:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.133:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.70:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.99:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.128:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.73:80
Cloudflare London, LLC· 1384 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.150:80
Cloudflare London, LLC· 1375 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
99.8%
1 t tagasi
185.238.228.203:80
Cloudflare London, LLC· 1146 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.247:80
Cloudflare London, LLC· 1461 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.96:80
Cloudflare London, LLC· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.89:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.141:80
Cloudflare London, LLC· 1451 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.72:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.118:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.67:80
Cloudflare London, LLC· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.94:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.45:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.35:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.154:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.6:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.138:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.31 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
99.9%
1 t tagasi
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.97:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.26:80
Cloudflare London, LLC· 1118 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.61 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.84:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.39:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.134:80
Cloudflare London, LLC· 1076 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.67 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.47:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.60:80
Cloudflare London, LLC· 1308 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
99.8%
1 t tagasi
185.238.228.217:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.21:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.109:80
Cloudflare London, LLC· 1261 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.30:80
Cloudflare London, LLC· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.8:80
Cloudflare London, LLC· 1355 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.42:80
Cloudflare London, LLC· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.166:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.3:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.183:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.229:80
Cloudflare London, LLC· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
98.8%
1 t tagasi
185.238.228.22:80
Cloudflare London, LLC· 1164 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.42:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.59:80
Cloudflare London, LLC· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.111:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.26:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.32:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.82:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.48:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.166:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.36 Mbps
99.9%
1 t tagasi
164.38.155.54:80
Cloudflare London, LLC· 1159 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.212:80
Cloudflare London, LLC· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.238:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.224:80
Cloudflare London, LLC· 1408 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.29:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.18:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.78:80
Cloudflare London, LLC· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.1:80
Cloudflare London, LLC· 1388 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.152:80
Cloudflare London, LLC· 1131 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.59 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.79:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.145:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.240:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.23 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.16:80
Cloudflare London, LLC· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.65:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.244:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.136:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.126:80
Cloudflare London, LLC· 1424 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.86:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.2:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.31:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.19:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.9:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.33:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.32:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.140:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.160:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.208:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.70:80
Cloudflare London, LLC· 1363 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.61:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.50:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.64:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.76:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.89:80
Cloudflare London, LLC· 1242 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.86:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.91:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.219:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.190:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.96:80
Cloudflare London, LLC· 1439 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.119:80
Cloudflare London, LLC· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.104:80
Cloudflare London, LLC· 1403 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.32:80
Cloudflare London, LLC· 1402 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.28 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.88:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.170:80
Cloudflare London, LLC· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.30 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.171:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.185:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.87:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.72:80
Cloudflare London, LLC· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.83:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.135:80
Cloudflare London, LLC· 1309 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.102:80
Cloudflare London, LLC· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.215:80
Cloudflare London, LLC· 1252 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.182:80
Cloudflare London, LLC· 1198 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.5:80
Cloudflare London, LLC· 1195 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.82:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.60:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.207:80
Cloudflare London, LLC· 1186 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.52 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.67:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.53 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.137:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.46:80
Cloudflare London, LLC· 1191 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.17:80
Cloudflare London, LLC· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.24 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.124:80
Cloudflare London, LLC· 1434 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.29:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.21 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.93:80
Cloudflare London, LLC· 1394 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.29 Mbps
98.3%
1 t tagasi
185.238.228.220:80
Cloudflare London, LLC· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.43:80
Cloudflare London, LLC· 1835 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
981 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.75:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.243:80
Cloudflare London, LLC· 1642 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.101:80
Cloudflare London, LLC· 1666 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.08 Mbps
98.6%
1 t tagasi
164.38.155.58:80
Cloudflare London, LLC· 1621 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.43:80
Cloudflare London, LLC· 1626 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.71:80
Cloudflare London, LLC· 1812 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
993 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.218:80
Cloudflare London, LLC· 1889 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
953 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.59:80
Cloudflare London, LLC· 1923 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
936 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.251:80
Cloudflare London, LLC· 1821 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
988 Kbps
100.0%
1 t tagasi
164.38.155.30:80
Cloudflare London, LLC· 1717 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.139:80
Cloudflare London, LLC· 1787 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.01 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.213:80
Cloudflare London, LLC· 1600 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.68:80
Cloudflare London, LLC· 1743 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.87:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.172:80
Cloudflare London, LLC· 1992 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
904 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.33:80
Cloudflare London, LLC· 1886 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
954 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.0:80
Cloudflare London, LLC· 1959 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
919 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.193.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.163:80
Cloudflare London, LLC· 1518 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.11:80
Cloudflare London, LLC· 1514 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.199:80
Cloudflare London, LLC· 1570 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.16:80
Cloudflare London, LLC· 1558 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.35:80
Cloudflare London, LLC· 1568 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.37:80
Cloudflare London, LLC· 1805 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
997 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.53:80
Cloudflare London, LLC· 1581 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.44:80
Cloudflare London, LLC· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.69:80
Cloudflare London, LLC· 1625 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.170.166.42:80
Cloudflare London, LLC· 1501 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.214:80
Cloudflare London, LLC· 1527 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.222:80
Cloudflare London, LLC· 1989 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
905 Kbps
100.0%
1 t tagasi
185.238.228.221:80
Cloudflare London, LLC· 1732 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevLondon
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
Kuvatakse 15 of 418

Ühendkuningriik puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Ühendkuningriik reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 418 aktiivset IP-d asukohas Ühendkuningriik
Protokolli järgi
HTTP200
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Anonüümsuse järgi
Elite0
Anonüümsed0
Läbipaistev200
Testimata0
Linna järgi
London120
Slough1
Mediaanlatentsus: 1304 msKeskmine tööaeg: 100%Kiireim puhverserver: 26 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Ühendkuningriik aktiivses poolis
1Cloudflare London19948%
2DigitalOcean10%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Ühendkuningriik TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus418IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg100%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1304ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiLäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Ühendkuningriik tasuta pargis 418 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades London ja Slough, majutajad Cloudflare London ja DigitalOcean. Mediaanlatentsus on umbes 1304 ms ning viimase tunni tööaeg on 100%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~50% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Ühendkuningriik puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Ühendkuningriik puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Ühendkuningriik puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

See vpn on tõesti kiire ja väikesed reklaamid pole isegi märgatavad.

David RichardFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Hea teenus, väga kiired puhverserverid ja väga kiire tugi, puhas ja suur IP-aadresside kogum. Tahan seda teenust soovitada kõigile oma sõpradele ja teile!

lake joiTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Ma armastan FineProxy kiirust on suurepärane ma kasutan seda automatiseerimise tööriistades, veebiskroppimisel ja brausimisel, ühendus on stabiilne ja kiirus on väga hea, mitte kunagi katkestada ja mitte keelata ipsi, ma ostan seda uuesti ja uuesti, toetusmeeskonna on tõesti suurepärane vastus õigeaegselt

7heGoatCR7Dieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen FineProxy.org'it kasutanud ja olen nende teenistusega väga imetlenud. Proxy on usaldusväärne, kiire ja turvaline, mistõttu on see suurepärane valik kõigile, kes vajavad tõhusat proxy lahendust. Hinnad on mõistlikud ja toetusmees on alati abiks. Soovitan väga FineProxy.org'i kõigile, kes otsivad kvaliteetseid proxy'id.

kubarozak2006Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

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