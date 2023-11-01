무료 영국 프록시 목록

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IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 영국 무료 풀에는 418 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: LondonSlough, 호스팅 제공자: Cloudflare LondonDigitalOcean. 중앙 지연 시간은 약 1304 ms 이며 지난 1시간 업타임은 100%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~50% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 영국 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 영국 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 영국 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

이 VPN은 정말 빠르고 작은 광고들은 눈에 띄지도 않습니다.

David RichardFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

좋은 서비스입니다. 프록시가 매우 빠르고 지원도 매우 신속하며, IP 풀이 깨끗하고 큽니다. 제 모든 친구와 여러분께 추천하고 싶습니다!

lake joiTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

지원

Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.

7heGoatCR7Dieg, 작년영어에서 번역됨출처

FineProxy.org를 사용해 왔으며 서비스에 깊은 인상을 받았습니다. 프록시는 신뢰할 수 있고 빠르며 안전해서 효율적인 프록시 솔루션이 필요한 누구에게나 탁월한 선택입니다. 가격은 합리적이고 지원팀은 언제나 친절하게 도와줍니다. 고품질 프록시를 찾는 분께 FineProxy.org를 강력히 추천합니다.

kubarozak2006Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

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