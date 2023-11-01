무료 인도 프록시 목록

대부분의 주요 상업 사이트에서는 중요하지 않습니다. Flipkart, Myntra, Amazon.in 및 OLX India는 힌디어가 아닌 요청에 대해 Accept-Language와 관계없이 기본적으로 영어를 사용합니다. 힌디어(hi-IN)는 대부분의 소비자 플랫폼에서 별도 UI로 지원되며, 타밀어, 텔루구어, 마라티어, 벵골어, 칸나다어, 구자라트어, 말라얄람어, 펀자브어 등의 지역 언어도 은행, 정부 및 Jio 플랫폼에서 점차 지원되고 있습니다. 실용적인 기본값으로 Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8을 전송하십시오. 지역 언어가 중요한 경우에는 해당 언어의 뉴스 사이트에 특정 언어 코드를 사용하고, 12개 이상의 언어 버전을 제공하는 india.gov.in 정부 서비스와 지역 고객을 대상으로 하는 광고 네트워크의 요구 사항을 확인하십시오. INR 가격은 언어 버전과 관계없이 동일합니다.