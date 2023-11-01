NEW! |API 한 번 호출로 깔끔한 데이터를 받아보세요. 스크래퍼가 필요 없습니다.무료 토큰 10,000개 받기 →

무료 프록시 목록

무료 인도 프록시 목록

테스트, 일회성 조회 및 개발 워크플로를 위해 정기적으로 검증되는 공개 인도 프록시 실시간 목록입니다.

상태16 온라인
업데이트2 시간 전
지역아시아

실시간 인도 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 인도 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
16 온라인·더 필요하십니까? →
219.65.73.80:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
2.59 Mbps
100.0%
1 시간 전
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명
1.85 Mbps
100.0%
1 시간 전
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Bengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 시간 전
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
3.66 Mbps
85.5%
1 시간 전
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Mumbai
301 Kbps
100.0%
3 시간 전
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Bengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 시간 전
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
1.35 Mbps
99.6%
2 일 전
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
3.26 Mbps
53.0%
2 시간 전
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
2.06 Mbps
63.2%
15 시간 전
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 시간 전
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 시간 전
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 시간 전
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Chennai
569 Kbps
30.9%
4 시간 전
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
448 Kbps
24.6%
5 시간 전
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 시간 전
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 시간 전
표시 15 / 16

인도 프록시 풀스냅샷

현재 인도 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 16 활성 IP: 인도
프로토콜별
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
익명성별
엘리트3
익명3
투명10
테스트되지 않음0
도시별
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
중앙 지연 시간: 1330 ms평균 업타임: 57%가장 빠른 프록시: 459 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 인도 풀에 포함된 호스트
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 인도 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기16IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임57%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1330ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 익명, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 인도 무료 풀에는 16 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: BengaluruMumbai, 호스팅 제공자: DigitalOceanNational Internet Backbone. 중앙 지연 시간은 약 1330 ms 이며 지난 1시간 업타임은 57%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~29% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
이 목록은 얼마나 자주 업데이트되며 인도 IP는 어디에서 제공됩니까?

15분마다 속도, 업타임 및 프로토콜 응답을 다시 확인하지만, 이는 당사가 관리하는 서버가 아니라 공개 소스에서 수집한 개방형 공개 프록시입니다. 당사는 해당 서버를 운영하지 않으며 업타임을 보장할 수 없고 로그도 수집하지 않습니다. 무료 프록시는 변동이 빠르므로 IP가 사라지거나 차단되거나 예고 없이 응답을 중단할 수 있습니다. 코드 테스트, 일회성 조회 또는 인도 트래픽에 대한 사이트 응답을 빠르게 확인하기 위한 시작 풀로 사용하십시오. 밤새 계속 실행해야 하는 작업에는유료 풀을 사용하십시오. 이러한 IP는 지속적인 부하를 위해 설계되지 않았습니다.

무료 인도 프록시로 Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India 또는 99acres를 이용할 수 있습니까?

Walmart가 소유한 인도 최대 전자상거래 플랫폼 Flipkart는 Akamai Bot Manager와 자체 이상 탐지 시스템을 사용하므로 데이터센터 대역은 즉시 탐지될 수 있습니다. Flipkart 그룹의 패션 플랫폼 Myntra도 같은 스택을 사용하며 사이즈와 재고 엔드포인트를 더 엄격하게 검사합니다. Amazon.in은 Amazon의 글로벌 봇 방지 스택을 적용합니다. Olx India와 Quikr는 IP별 rate limit을 적용한 Cloudflare를 사용합니다. 부동산 플랫폼 99acres와 Magicbricks는 세션 핑거프린팅과 빠른 페이지 전환을 제한하는 rate cap을 적용합니다. 이러한 사이트를 지속적으로 스크래핑하려면 소유 서브넷 기반 데이터센터 프록시인FineProxy 인도 DC 풀을 사용하십시오. 적절한 헤더(Accept-Language: en-IN 또는 hi-IN, INR 쿠키)를 설정하면 개별 상품 및 목록 페이지를 처리할 수 있습니다. 무료 목록은 일회성 가격 조회, 렌더링 확인 및 data.gov.in 엔드포인트의 공개 데이터 수집에 적합합니다.

인도 모바일 시장을 장악한 Reliance Jio가 IP 다양성에 영향을 줍니까?

큰 영향을 줍니다. Jio는 2016년 무료 4G로 출시되어 인도 통신 시장을 재편했으며, 2026년 기준 가입자는 약 4억 7천만 명으로 Airtel과 Vi(Vodafone-Idea)를 합친 것보다 많습니다. 인도 모바일 트래픽의 상당 부분이 비교적 적은 공개 IP 집합 뒤에 수백만 가입자가 연결된 Jio CGNAT 풀을 통해 나갑니다. 따라서 무료 목록의 Jio IP에는 매우 많은 공유 사용자 부하가 발생해 사기 방지 시스템의 기본 평판 신호가 불안정합니다. 반면 인도 사이트는 해당 통신사의 대규모 CGNAT 패턴을 예상하도록 잘 조정되어 있습니다. BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber 브로드밴드의 소비자 ISP IP는 무료 프록시 목록에서 더 드물지만, 봇 방지 점수에서는 단일 사용자 트래픽에 더 가깝게 인식됩니다.

인도에는 22개의 공용어가 있습니다. 스크래핑에 Accept-Language가 중요합니까?

대부분의 주요 상업 사이트에서는 중요하지 않습니다. Flipkart, Myntra, Amazon.in 및 OLX India는 힌디어가 아닌 요청에 대해 Accept-Language와 관계없이 기본적으로 영어를 사용합니다. 힌디어(hi-IN)는 대부분의 소비자 플랫폼에서 별도 UI로 지원되며, 타밀어, 텔루구어, 마라티어, 벵골어, 칸나다어, 구자라트어, 말라얄람어, 펀자브어 등의 지역 언어도 은행, 정부 및 Jio 플랫폼에서 점차 지원되고 있습니다. 실용적인 기본값으로 Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8을 전송하십시오. 지역 언어가 중요한 경우에는 해당 언어의 뉴스 사이트에 특정 언어 코드를 사용하고, 12개 이상의 언어 버전을 제공하는 india.gov.in 정부 서비스와 지역 고객을 대상으로 하는 광고 네트워크의 요구 사항을 확인하십시오. INR 가격은 언어 버전과 관계없이 동일합니다.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

프록시 서비스에 많은 돈을 썼습니다… 프록시 서비스에 많은 돈을 썼는데, 이곳은 제가 이용한 곳 중 가격과 가치가 가장 뛰어난 축에 듭니다. 프록시는 여러 서비스에서 훌륭하게 작동했고 빠르고 믿을 수 있으며 안정적이고 스레드가 무제한입니다. 마음에 들지 않은 유일한 점은 지역 제어 기능이 없다는 것입니다! 프록시 국가를 선택할 수 없습니다. 그게 전부입니다.

dvdsvFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

몇 달 동안 FineProxy.org를 사용해 왔으며 서비스에 더없이 만족합니다. 연결 속도가 인상적이고 다운타임 문제를 겪은 적이 없습니다. 전 세계에 걸친 폭넓은 프록시 지역 선택지 덕분에 어디에 있든 안전하고 익명으로 인터넷에 쉽게 접속할 수 있습니다.

nabeel6294Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

지원

오랫동안 고객으로 이용해 왔는데 이 업체에 실망한 적이 없습니다. 정말 훌륭한 서비스와 지원입니다.

kekzTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

단연코 지금까지 사용해 본 프록시 중 가장 빠릅니다! 제한된 콘텐츠에 접속하는 데 아무 문제도 없었고 연결도 매우 안정적입니다. 게다가 고객 지원팀도 정말 신속하게 응답했습니다. 확실히 투자할 가치가 있습니다!

Nadeem KhanDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰