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無料プロキシリスト

インドの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開インドプロキシの最新リストです。

ステータス16 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中のインドプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、インドの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
16 オンライン·さらに必要ですか？ →
219.65.73.80:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
2.59 Mbps
100.0%
1 時間前
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.85 Mbps
100.0%
1 時間前
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 時間前
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.66 Mbps
85.5%
1 時間前
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMumbai
301 Kbps
100.0%
3 時間前
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 時間前
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
99.6%
2 日前
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.26 Mbps
53.0%
2 時間前
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.06 Mbps
63.2%
15 時間前
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Bengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 時間前
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Indore
3.92 Mbps
14.0%
19 時間前
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Mumbai
313 Kbps
53.7%
1 時間前
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Chennai
569 Kbps
30.9%
4 時間前
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
448 Kbps
24.6%
5 時間前
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Hyderabad
406 Kbps
17.4%
1 時間前
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名Mumbai
270 Kbps
12.3%
5 時間前
表示中 15 ／ 16

インドプロキシプールの概要

現在利用可能なインドプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 16 有効なIP数： インド
プロトコル別
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
匿名性別
エリート3
匿名3
透過型10
未テスト0
都市別
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
遅延の中央値: 1330 ms平均稼働率: 57%最速プロキシ: 459 ms

主要ホスティングプロバイダー

インドのライブプールに現在含まれるホスト
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料インドプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模16IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率57%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1330ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 インド 無料プールには 16 稼働中のIP 主に以下に分散： BengaluruMumbai, ホスト元： DigitalOceanNational Internet Backbone. 遅延の中央値は約 1330 ms 、過去1時間の稼働率は 57%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~29% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
リストはどのくらいの頻度で更新され、これらのインドのIPはどこから来ていますか？

リストは15分ごとに再チェックしています（速度、稼働率、プロトコル応答）。ただし、これらはオープンソースから集めた公開オープンプロキシで、当社が管理するサーバーではありません。当社は運用しておらず、稼働率を保証できず、ログも収集していません。無料プロキシは入れ替わりが激しく、IPは予告なく消えたり、ブロックされたり、応答しなくなったりします。コードのテスト、単発の照会、インドからのトラフィックにサイトがどう反応するかの簡易チェック用の出発点としてお使いください。一晩中安定して動かし続ける必要があるものは有料プールへ。これらのIPは継続的な負荷を想定していません。

無料のインドのプロキシでFlipkart、Myntra、Amazon.in、OLX India、99acresは使えますか？

Flipkart（Walmart傘下、インド最大のEC）はAkamai Bot Managerと独自の異常検知を導入しており、データセンターのIP範囲は即座にフラグが付きます。Myntra（ファッション部門、同じくFlipkartグループ）も同じ仕組みを使い、サイズや在庫のエンドポイントはさらに厳しくチェックされます。Amazon.inにはAmazonのグローバルなボット対策が適用されます。OLX IndiaとQuikrはCloudflareを使い、IPごとのレート制限があります。99acresとMagicbricks（不動産）はセッションのフィンガープリントとレート上限を導入しており、高速なページ送りにはペナルティがあります。これらのサイトを継続的にスクレイピングするなら、自社サブネットのデータセンタープロキシ（FineProxyのインドDCプール）が、適切なヘッダー（Accept-Language: en-IN または hi-IN、INRのCookie）で個別の商品・掲載ページに対応できます。無料リストは、単発の価格確認、レンダリングの確認、data.gov.in のエンドポイントからのオープンデータ取得に向いています。

インドのモバイルはReliance Jioが圧倒的ですが、IPの多様性に影響はありますか？

大きく影響します。Jioは2016年に無料4Gでサービスを開始し、インドの通信市場全体を塗り替えました。2026年時点の加入者は約4億7,000万人で、AirtelとVi（Vodafone-Idea）の合計を上回ります。インドのモバイルトラフィックの大部分はJioのCGNATプール（比較的少数の公開IPの背後に数百万の加入者）を経由して出ていきます。実務上の意味：無料リストにあるJio由来のIPは大量の共有ユーザー負荷を抱えているため、不正検知システム上のベースラインのレピュテーションノイズが非常に高い一方、インドのサイトはこのキャリアの大規模なCGNATパターンに慣れています。BSNL、MTNL、Hathway、ACT、JioFiberなど家庭向けISPのIPは無料リストには少ないものの、ボット対策のスコアリングでは「単一ユーザー」のトラフィックに近く見えます。

インドには22の公用語があります。スクレイピングでAccept-Languageは重要ですか？

大手商用サイトの多くでは重要ではありません。Flipkart、Myntra、Amazon.in、OLX Indiaは、ヒンディー語以外のリクエストではAccept-Languageに関係なく英語で表示されます。ヒンディー語（hi-IN）は多くの消費者向けプラットフォームで並行UIとして対応しており、地域言語（タミル語、テルグ語、マラーティー語、ベンガル語、カンナダ語、グジャラート語、マラヤーラム語、パンジャーブ語など）も銀行、行政、Jioのプラットフォームで利用できるケースが増えています。実用的な既定値として Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 を送信してください。地域言語が重要になるのは、現地語のニュースサイト（ヒンディー語のDainik Jagran、タミル語のDaily Thanthiなど。具体的な言語コードを送信）、12以上の言語版がある india.gov.in の行政サービス、地域の利用者を対象とする広告ネットワークです。INRでの価格はどの言語版でも同じです。

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

プロキシサービスに大金を使いました…… プロキシサービスに大金を使ってきましたが、これは私が得た中でも価格と価値のバランスが特に優れたものの一つです。プロキシは多くのサービスで非常によく動作し、高速で、信頼性と安定性があり、スレッド数も無制限です。唯一気に入らなかったのは、GEOコントロールがないことです！プロキシの国を選べません。それだけです。

dvdsvFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを数か月利用していますが、これ以上ないほどサービスに満足しています。接続速度は見事で、ダウンタイムの問題は一度もありません。世界中のプロキシロケーションが幅広く用意されているので、どこにいても安全かつ匿名で簡単にインターネットへアクセスできます。

nabeel6294Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

サポート

長い間顧客ですが、このプロバイダーに期待を裏切られたことは一度もありません。本当に素晴らしいサービスとサポートです。

kekzTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

これは間違いなく、今まで使った中で最速のプロキシです！制限されたコンテンツへのアクセスで問題は一切なく、接続も非常に安定しています。しかも、カスタマーサポートの対応も本当に迅速でした。間違いなく投資する価値があります！

Nadeem KhanDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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