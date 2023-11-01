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Daftar proxy gratis

Daftar proxy gratis India

Daftar aktif proxy publik India yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status16 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy India aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik India gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
16 online·Butuh lebih banyak? →
219.65.73.80:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
2.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 jam lalu
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.66 Mbps
85.5%
1 jam lalu
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 jam lalu
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 jam lalu
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
99.6%
2 h lalu
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.26 Mbps
53.0%
2 jam lalu
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.06 Mbps
63.2%
15 jam lalu
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 jam lalu
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 jam lalu
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanMumbai
313 Kbps
53.7%
1 jam lalu
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanChennai
569 Kbps
30.9%
4 jam lalu
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
448 Kbps
24.6%
5 jam lalu
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 jam lalu
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimMumbai
270 Kbps
12.3%
5 jam lalu
Menampilkan 15 dari 16

Ringkasan kumpulan proxyIndia

Isi kumpulan aktif India saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 16 IP aktif di India
Menurut protokol
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Menurut anonimitas
Elite3
Anonim3
Transparan10
Belum diuji0
Menurut kota
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Latensi median: 1330 msRata-rata waktu aktif: 57%Proxy tercepat: 459 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif India
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy India gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan16IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif57%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1330ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, Anonim, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini India kumpulan gratis memiliki 16 IP yang berfungsi tersebar terutama di Bengaluru dan Mumbai, dihosting oleh DigitalOcean dan National Internet Backbone. Latensi median sekitar 1330 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 57%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~29% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar ini diperbarui, dan dari mana IP India ini berasal?

Kami memeriksa ulang daftar setiap 15 menit — kecepatan, uptime, respons protokol — tetapi ini adalah proxy terbuka publik yang dikumpulkan dari sumber terbuka, bukan server di bawah kendali kami. Kami tidak menjalankannya, tidak dapat menjamin uptime, dan tidak mengumpulkan log darinya. Proxy gratis cepat berganti: IP menghilang, diblokir, atau berhenti merespons tanpa peringatan. Gunakan sebagai pool awal untuk pengujian kode, pencarian sekali jalan, atau pengecekan cepat bagaimana situs merespons lalu lintas dari India. Apa pun yang harus berjalan sepanjang malam sebaiknya memakaipool berbayar— IP ini tidak dirancang untuk beban berkelanjutan.

Apakah proxy IN gratis bisa dipakai untuk Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India, atau 99acres?

Flipkart (milik Walmart, e-commerce nomor 1 di India) menggunakan Akamai Bot Manager ditambah deteksi anomali internal — rentang datacenter langsung ditandai. Myntra (vertikal fashion, juga grup Flipkart) memakai stack yang sama dengan pemeriksaan lebih ketat pada endpoint ukuran dan stok. Amazon.in menerapkan stack anti-bot global Amazon. OLX India dan Quikr memakai Cloudflare dengan batas permintaan per IP. 99acres dan Magicbricks (properti) menerapkan fingerprinting sesi dan batas frekuensi yang menghukum paginasi cepat. Untuk scraping berkelanjutan di situs mana pun ini, proxy datacenter dengan subnet milik sendiri —pool DC India FineProxy— mampu menangani halaman produk atau listing individual dengan header yang tepat (Accept-Language: en-IN atau hi-IN, cookie INR). Daftar gratis cocok untuk cek harga sekali jalan, pengecekan rendering, dan mengambil data terbuka dari endpoint data.gov.in.

Reliance Jio mendominasi seluler India — apakah itu memengaruhi keragaman IP?

Sangat berpengaruh. Jio diluncurkan pada 2016 dengan 4G gratis dan mengubah seluruh pasar telekomunikasi India — pada 2026 jumlah pelanggannya sekitar 470 juta, lebih banyak dari gabungan Airtel dan Vi (Vodafone-Idea). Sebagian besar lalu lintas seluler India keluar melalui pool CGNAT Jio (jutaan pelanggan di balik sekumpulan kecil IP publik). Implikasi praktisnya: IP Jio di daftar gratis menanggung beban pengguna bersama yang sangat besar, sehingga noise reputasi dasarnya sangat tinggi di sistem anti-fraud, tetapi situs India juga sudah terbiasa dengan pola CGNAT berat dari operator ini. IP ISP konsumen seperti BSNL, MTNL, Hathway, ACT, dan broadband JioFiber lebih jarang ada di daftar proxy gratis, tetapi terlihat lebih seperti lalu lintas "satu pengguna" bagi penilaian anti-bot.

India memiliki 22 bahasa resmi — apakah Accept-Language penting untuk scraping?

Untuk sebagian besar situs komersial besar, tidak — Flipkart, Myntra, Amazon.in, dan OLX India secara default menampilkan bahasa Inggris terlepas dari Accept-Language untuk permintaan non-Hindi. Bahasa Hindi (hi-IN) didukung di sebagian besar platform konsumen dengan UI paralel; bahasa daerah (Tamil, Telugu, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Malayalam, Punjabi, dll.) makin tersedia di platform perbankan, pemerintah, dan Jio. Kirim Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 sebagai default praktis. Di mana bahasa daerah penting: situs berita berbahasa lokal (Dainik Jagran dalam bahasa Hindi, Daily Thanthi dalam bahasa Tamil, dll.) — kirim kode bahasa yang spesifik; layanan pemerintah di india.gov.in menawarkan lebih dari 12 varian bahasa; jaringan iklan yang menargetkan audiens regional. Harga dalam INR sama di semua varian bahasa.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya menghabiskan banyak uang untuk layanan proxy... saya menghabiskan banyak uang untuk layanan proxy ini salah satu harga dan nilai terbaik yang saya dapatkan. proxy bekerja sangat baik untuk banyak layanan, cepat, andal, stabil, thread tak terbatas. satu-satunya hal yang saya tidak suka adalah tidak ada kontrol GEO! Anda tidak bisa memilih negara proxy. itu semua.

dvdsvPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan sekarang, dan saya tidak bisa lebih puas dengan layanan. Kecepatan koneksi sangat mengesankan, dan saya tidak pernah mengalami masalah dengan downtime. Pilihan luas lokasi proxy mereka di seluruh dunia memudahkan saya untuk mengakses internet dengan aman dan anonim, di mana pun saya berada.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Aku sudah lama menjadi klien dan aku tidak pernah gagal oleh penyedia ini . Layanan dan dukungan yang luar biasa .

kekzTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ini adalah proxy tercepat yang pernah saya gunakan! Saya memiliki nol masalah mengakses konten terbatas, dan koneksi super stabil. Plus, dukungan pelanggan mereka sangat responsif. Pasti layak investasi!

Nadeem KhanDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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