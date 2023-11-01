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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Rumania gratis

Daftar aktif proxy publik Rumania yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status57 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionEropa

Proxy Rumania aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Rumania gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
57 online·Butuh lebih banyak? →
45.85.119.127:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.52 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
942 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
972 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
998 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.10 Mbps
99.6%
1 jam lalu
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
888 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
878 Kbps
100.0%
1 jam lalu
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
881 Kbps
100.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 57

Ringkasan kumpulan proxyRumania

Isi kumpulan aktif Rumania saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 57 IP aktif di Rumania
Menurut protokol
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Menurut anonimitas
Elite0
Anonim0
Transparan57
Belum diuji0
Menurut kota
Latensi median: 1443 msRata-rata waktu aktif: 100%Proxy tercepat: 1180 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Rumania
1Cloudflare London57100%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Rumania gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan57IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif100%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1443ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasTransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Rumania kumpulan gratis memiliki 57 IP yang berfungsi dihosting oleh Cloudflare London. Latensi median sekitar 1443 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 100%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Rumania gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Rumania yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Rumania gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Bagi saya, proxy adalah kesempatan untuk membuka situs-situs yang diblokir di negara kita. Situs ini memberikan kesempatan untuk menggunakan server proxy dalam kondisi yang lebih baik dan dengan karakteristik yang sangat baik. Kecepatan internet tinggi dan saya cukup senang dengan itu. Layanan dukungan bekerja dengan baik dan memberikan saran yang cepat dan berkualitas. Ini adalah layanan yang sangat baik dan saya merekomendasikannya.

Camron MarshPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

salah satu proxy terbaik yang pernah saya gunakan, memiliki tingkat keberhasilan 97% dibandingkan dengan kurang dari 50% yang saya miliki untuk kasus saya di penyedia lain, layanan mereka adalah emas!

Ryan WSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

FineProx adalah layanan proxy yang sangat baik yang mengesankan dengan stabilitas koneksi dan kecepatan tinggi. Mudah digunakan, menawarkan berbagai lokasi dan dukungan pelanggan yang responsif. Pilihan yang bagus untuk pekerjaan dan kebutuhan pribadi!

BeilihoDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy telah melampaui harapan saya! Proxy mereka cepat, aman, dan sangat dapat diandalkan. Pilihan yang luas untuk IP dan lokasi membuatnya mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan saya. Tim dukungan responsif dan membantu, memastikan masalah apa pun diselesaikan dengan cepat. Sangat direkomendasikan bagi siapa pun yang mencari layanan proxy yang dapat diandalkan!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan