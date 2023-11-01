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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Румыния

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Румыния для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус57 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионЕвропа

Живые прокси Румыния
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Румыния, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
57 онлайн·Нужно больше? →
45.85.119.127:80
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.21 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.52 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.44 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.29 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
942 Kbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
972 Kbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
998 Kbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.17 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.12 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.08 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.04 Mbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.10 Mbps
99.6%
1 ч назад
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
888 Kbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
878 Kbps
100.0%
1 ч назад
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
881 Kbps
100.0%
1 ч назад
Показано 15 из 57

Снимок пула проксиРумыния

Что сейчас в живом пуле Румыния — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 57 активных IP в Румыния
По протоколу
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
По анонимности
Высокая анонимность0
Анонимный0
Прозрачный57
Не проверено0
По городу
Медианная задержка: 1443 msСредняя доступность: 100%Самый быстрый прокси: 1180 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Румыния
1Cloudflare London57100%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Румыния БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула57Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность100%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка1443ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Румыния бесплатный пул содержит 57 рабочих IP хостятся у Cloudflare London. Медианная задержка около 1443 ms а доступность за последний час 100%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~50% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Румыния?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Румыния не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Румыния?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Начал пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками нужных сайтов и проблемами с доступом к контенту. Удивило, насколько быстро и стабильно всё заработало — скорость отличная, подключение надёжное. Особенно ценю возможность оставаться анонимным и защищённым в сети. Сервис реально упрощает жизнь и делает интернет свободнее. Рекомендую!

MolovorDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy.org представляет весь спектр прокси-услуг с замечательной скоростью и надежностью. Удобный интерфейс сайта и оперативная команда поддержки. Цены выше средних, но это инвестиция в качество. Я доволен что пользуюсь их услугами.

МатвейВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Поддержка

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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