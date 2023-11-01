|Размер пула
|0Активные IP
|85,000+IP в более чем 30 локациях
|Средняя доступность
|0%
|99.97%SLA
|Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Медианная задержка
|0ms
|< 30 ms
|Пропускная способность на IP
|< 2 Mbps
|до 500 Mbps
|Одновременные соединения
|1–5
|от 1 500
|Поддерживаемые протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Гарантия анонимности
|Неизвестно
|Только высокая анонимность — без утечек IP и DNS
|Тип IP
|Публичные датацентровые и прозрачные резидентные
|Датацентровые, собственные ASN и подсети
|Авторизация
|× Нет — может использовать кто угодно
|✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
|Sticky-сессии
|× Нет
|✓ До 15 мин
|Политика ротации IP
|Ежечасно
|Стабильные IP — обновление по запросу
|Риск бана целевым сайтом
|Высокий — IP публичные и часто злоупотребляются
|Низкий — чистая репутация, свои подсети
|Риск вредоносного MITM
|Возможен — открытые прокси могут читать трафик
|✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
|Поддержка
|Нет
|Круглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
|Логи и соответствие требованиям
|Нет
|Логи, счета, договоры
|Лучше всего для
|Разовые тесты, обучение, любительские скрипты
|Парсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
|Стоимость
|0 $
|от 0,07 $ за IP / месяц