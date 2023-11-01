Gratis proxylijst voor Bulgarije

|Poolomvang
|0IP’s (actief)
|85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
|Gemiddelde uptime
|0%
|99.97%SLA
|Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|Mediane latentie
|0ms
|< 30 ms
|Doorvoer per IP
|< 2 Mbps
|tot 500 Mbps
|Gelijktijdige verbindingen
|1–5
|vanaf 1.500
|Ondersteunde protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|Anonimiteitsgarantie
|Onbekend
|Alleen elite — geen IP- of DNS-lekken
|IP-type
|Openbaar datacenter + transparant residentieel
|Datacenter, eigen ASN en subnetten
|Authenticatie
|× Geen — iedereen kan deze gebruiken
|✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
|Persistente sessies
|× No
|✓ Tot 15 min
|IP-rotatiebeleid
|Elk uur
|Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag
|Risico op blokkering door doelsite
|Hoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruikt
|Laag — goede reputatie, eigen subnetten
|Risico op kwaadwillende MITM
|Mogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen
|✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
|Ondersteuning
|Geen
|24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
|Logboeken en compliance
|Geen
|Logboeken, facturen en contracten
|Ideaal voor
|Eenmalige tests, leren en hobbyscripts
|Scraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
|Kosten
|$0
|vanaf $ 0,07 per IP/maand