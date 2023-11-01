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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Kazachstan

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Kazachstan voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status31 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Kazachstan
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Kazachstan, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
31 online·Meer nodig? →
31.43.179.246:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
99.9%
1 u geleden
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
99.7%
1 u geleden
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.01 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.12 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.14 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.09 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
877 Kbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 31

Momentopname van de proxypool voorKazachstan

Wat momenteel in de actieve pool voor Kazachstan zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 31 actieve IP’s in Kazachstan
Op protocol
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant31
Niet getest0
Op plaats
Mediane latentie: 1436 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 1216 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Kazachstan voorkomen
1Cloudflare London31100%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Kazachstan FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang31IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1436ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Kazachstan een gratis pool met 31 werkende IP’s gehost door Cloudflare London. De mediane latentie is ongeveer 1436 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Kazachstan bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Kazachstan online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Kazachstan gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Deze site biedt een van de beste proxy services die ik ooit heb gebruikt. Het is snel, veilig en super makkelijk te gebruiken. Het dashboard is schoon en de verbinding is stabiel. Ik ben echt onder de indruk van de algehele prestaties en zeer aanbevolen!

Eyad hgaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org is een betrouwbare leverancier van proxies van hoge kwaliteit met uitstekende klantenondersteuning en solide garantiebeleid. Ze bieden veilige en snelle services, waardoor een naadloze ervaring voor gebruikers.

Tuyen NguyenDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik gebruik FineProxy al een tijdje en mijn algemene ervaring is positief. De installatie was snel, en de proxies werkten zoals verwacht vanaf het begin. Verbindingssnelheden zijn stabiel geweest, en ik heb geen significante downtime ervaren. Het dashboard is gemakkelijk te navigeren, waardoor het eenvoudig te beheren mijn proxies. Customer support is ook responsief geweest wanneer ik een vraag had. Over het geheel genomen, het is een betrouwbare service die een goede waarde voor de prijs biedt, en ik zou het aan iedereen op zoek naar kwaliteit proxy oplossingen aanraden.

DonegalSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Grote waarde voor de prijs. Het verkrijgen van echte statische residentiële proxies die HTTP, HTTPS en SOCKS5 tegelijkertijd ondersteunen met deze snelheid is geweldig. De authenticatie setup is eenvoudig en eenvoudig te configureren in elk systeem.

2123507954lNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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