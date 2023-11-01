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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Kasachstan

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Kasachstan-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status31 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Kasachstan-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Kasachstan-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
31 online·Mehr benötigt? →
31.43.179.246:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
99.9%
1 Std. her
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.24 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
99.7%
1 Std. her
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.01 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.18 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.12 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.14 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.17 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
877 Kbps
100.0%
1 Std. her
Anzeige 15 von 31

Snapshot desKasachstan-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Kasachstan-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 31 aktive IPs in Kasachstan
Nach Protokoll
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent31
Nicht getestet0
Nach Stadt
Mediane Latenz: 1436 msDurchschnittliche Uptime: 100%Schnellster Proxy: 1216 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Kasachstan-Pool vertreten sind
1Cloudflare London31100%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Kasachstan-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße31aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime100%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1436ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieTransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Kasachstan kostenlose Pool 31 funktionierende IPs gehostet von Cloudflare London. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1436 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 100%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Kasachstan-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Kasachstan-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Kasachstan-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Diese Seite bietet einen der besten Proxy-Dienste, die ich je benutzt habe. Er ist schnell, sicher und super einfach zu bedienen. Das Dashboard ist übersichtlich und die Verbindung stabil. Ich bin wirklich beeindruckt von der Gesamtleistung – sehr empfehlenswert!

Eyad hgaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org ist ein zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Proxies mit exzellentem Kundensupport und soliden Garantiebedingungen. Sie bieten sichere und schnelle Dienste, die eine nahtlose Erfahrung für die Benutzer gewährleisten.

Tuyen NguyenDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich benutze FineProxy schon seit einiger Zeit, und die Gesamterfahrung war positiv. Die Einrichtung war schnell, und die Proxys funktionierten von Anfang an wie erwartet. Die Verbindungsgeschwindigkeiten waren stabil und ich habe keine nennenswerten Ausfallzeiten erlebt. Das Dashboard ist einfach zu bedienen, was die Verwaltung meiner Proxys erleichtert. Der Kundensupport war ebenfalls reaktionsschnell, wann immer ich eine Frage hatte. Insgesamt ist es ein zuverlässiger Service, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, und ich würde ihn jedem empfehlen, der nach hochwertigen Proxy-Lösungen sucht.

DonegalSaasHub, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wahre statische Residential Proxies zu diesem Preis zu bekommen, die HTTP, HTTPS und SOCKS5 gleichzeitig unterstützen, ist erstaunlich. Die Authentifizierungseinrichtung ist unkompliziert und einfach in jedem System zu konfigurieren.

2123507954lNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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