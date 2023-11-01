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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Kazakhstan gratis

Daftar aktif proxy publik Kazakhstan yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status31 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy Kazakhstan aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Kazakhstan gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
31 online·Butuh lebih banyak? →
31.43.179.246:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
99.9%
1 jam lalu
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
99.7%
1 jam lalu
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.01 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.14 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.09 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.17 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
877 Kbps
100.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 31

Ringkasan kumpulan proxyKazakhstan

Isi kumpulan aktif Kazakhstan saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 31 IP aktif di Kazakhstan
Menurut protokol
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Menurut anonimitas
Elite0
Anonim0
Transparan31
Belum diuji0
Menurut kota
Latensi median: 1436 msRata-rata waktu aktif: 100%Proxy tercepat: 1216 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Kazakhstan
1Cloudflare London31100%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Kazakhstan gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan31IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif100%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1436ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasTransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Kazakhstan kumpulan gratis memiliki 31 IP yang berfungsi dihosting oleh Cloudflare London. Latensi median sekitar 1436 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 100%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Kazakhstan gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Kazakhstan yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Kazakhstan gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Situs ini menawarkan salah satu layanan proxy terbaik yang pernah saya gunakan. Ini cepat, aman, dan super mudah digunakan. Dashboard bersih dan koneksi stabil. Saya sangat terkesan dengan kinerja keseluruhan — sangat direkomendasikan!

Eyad hgaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

FineProxy.org adalah penyedia proxy berkualitas tinggi yang dapat diandalkan dengan dukungan pelanggan yang sangat baik dan kebijakan jaminan yang kuat. Mereka menawarkan layanan yang aman dan cepat, memastikan pengalaman yang mulus bagi pengguna.

Tuyen NguyenDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

saya telah menggunakan FineProxy untuk sementara waktu, dan pengalaman keseluruhan telah positif. Setupnya cepat, dan proxy bekerja seperti yang diharapkan sejak awal. Kecepatan koneksi telah stabil, dan saya tidak mengalami downtime yang signifikan. Dashboard mudah untuk menavigasi, sehingga mudah untuk mengelola proxy saya. Dukungan pelanggan juga responsif setiap kali saya memiliki pertanyaan. Secara keseluruhan, ini adalah layanan yang dapat diandalkan yang menawarkan nilai yang baik untuk harga, dan saya akan merekomendasikannya kepada siapa pun yang mencari solusi proxy berkualitas.

DonegalSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Nilai besar untuk harga. Mendapatkan proxy residensi statis yang benar yang mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 secara bersamaan pada tingkat ini luar biasa. Konfigurasi otentikasi mudah dan mudah dikonfigurasi dalam sistem apa pun.

2123507954lNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

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