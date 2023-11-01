NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Lista darmowych proxy

Lista darmowych proxy — Kazachstan

Aktualna, regularnie weryfikowana lista publicznych proxy z Kazachstan do testów, jednorazowych zapytań i pracy deweloperskiej.

Status31 online
Zaktualizowano2 godz. temu
RegionAzja

Działające proxy
Kazachstan · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Kazachstan, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
31 online·Potrzebujesz więcej? →
31.43.179.246:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.27 Mbps
99.9%
1 godz. temu
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.28 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.24 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.34 Mbps
99.7%
1 godz. temu
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.01 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
877 Kbps
100.0%
1 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 31

Przegląd puli proxy —Kazachstan

Aktualna zawartość puli Kazachstan — według protokołu, anonimowości, lokalizacji i hosta.

Skład puli

Zaktualizowano 100 min temu· 31 aktywnych IP w Kazachstan
Wg protokołu
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Według anonimowości
Elite0
Anonimowe0
Transparentne31
Nie testowano0
Według miasta
Mediana opóźnienia: 1436 msŚredni uptime: 100%Najszybsze proxy: 1216 ms

Najwięksi dostawcy hostingu

Hosty obecnie dostępne w aktywnej puli Kazachstan
1Cloudflare London31100%

Proxy premium do poważnychobciążeń

Własne podsieci i ASN FineProxy. Płacisz za IP, a nie za gigabajt. Natychmiastowa aktywacja i 24-godzinna gwarancja zwrotu pieniędzy.

  • 99.97% udanych żądań do celu we wszystkich lokalizacjach
  • Do 500 Mbps na każdym IP
  • Obsługiwane protokoły: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobacz cennik →
Co otrzymujesz przy 1 000 zapytań

Odsetek udanych odpowiedzi w typowym zadaniu scrapingowym — proxy z powyższej tabeli vs. pula premium FineProxy.

Darmowe
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Darmowe vs FineProxy — uczciweporównanie

Bezpośrednie porównanie powyższej aktywnej puli z ofertą premium FineProxy. Dane w kolumnie „Darmowe” pochodzą z aktualnego zrzutu.

ParametrDarmowe proxy — Kazachstan FREEFineProxy Premium PREMIUM
Rozmiar puli31Aktywne adresy IP85,000+Adresy IP w ponad 30 lokalizacjach
Średni uptime100%99.97%SLA
Wskaźnik udanych odpowiedzi(na 1 000 zapytań)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediana opóźnienia1436ms< 30 ms
Przepustowość na IP< 2 Mbps (współdzielone)do 500 Mbps
Jednoczesne połączenia1–5 (często blokowane)od 1 500 (zależnie od planu)
Obsługiwane protokołyHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Gwarancja anonimowościTransparentneTylko wysoka anonimowość — bez wycieków IP ani DNS
Typ IPPubliczne datacenter + transparentne rezydenckieDatacenter, własny ASN i podsieci
Uwierzytelnianie× Brak — każdy może korzystać✓ Lista dozwolonych IP + login/hasło
Sesje sticky× Nie✓ Do 15 min (plany rotacyjne)
Zasady rotacji IPCo godzinę (rotuje cała lista)Stabilne IP — odświeżanie na żądanie (co 8 dni)
Ryzyko blokady przez witrynę docelowąWysokie — IP są publiczne i często nadużywaneNiskie — dobra reputacja, własne podsieci
Ryzyko złośliwego ataku MITMMożliwe — otwarte proxy mogą przechwytywać ruch✓ Brak — Twoja dedykowana infrastruktura
WsparcieBrakCzat na żywo 24/7, e-mail i zgłoszenia obsługiwane przez inżynierów
Logi i zgodnośćBrakLogi, faktury i umowy (B2B)
Najlepsze doJednorazowe testy, nauka i skrypty hobbystyczneScraping, weryfikacja reklam, SEO, SMM, badania rynku, boty zakupowe
Koszt$0od $0.07 za IP / miesiąc

Obecnie Kazachstan darmowa pula zawiera 31 działających IP hostowane przez Cloudflare London. Mediana opóźnienia wynosi około 1436 ms a uptime w ostatniej godzinie wynosi 100%. To wystarczy do szybkiego testu lub jednorazowego skryptu, ale w naszym ostatnim godzinnym benchmarku tylko ~50% typowych żądań scrapingowych zakończyło się powodzeniem — a odsetek ten spada z każdą godziną i zwykle w ciągu 24 godzin maleje poniżej 10%, ponieważ darmowe IP szybko przestają działać.

Skorzystaj z darmowej listy, jeśli

Uczysz się działania proxy, wykonujesz jednorazowe kontrole ręczne albo testujesz pojedynczy endpoint, dla którego dopuszczalne jest 5–10 ponowień.

Wybierz FineProxy Premium, jeśli

Prowadzisz ciągły scraping, monitorujesz SERP, zarządzasz kampaniami reklamowymi lub obsługujesz zadanie produkcyjne, które nie toleruje wskaźnika błędów powyżej 5%.

Skonfiguruj proxy na 48 godzinZobacz cennik →
Jak często aktualizowana jest lista darmowych proxy z Kazachstan?

Odbudowujemy i weryfikujemy publiczną pulę co 15 minut. Dostępność może zmieniać się między kontrolami, ponieważ serwery są obsługiwane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

Co się dzieje, gdy żadne proxy z Kazachstan nie jest online?

Strona pozostaje dostępna i nadal sprawdza pulę źródłową. Gdy podczas kolejnego odświeżenia pojawi się działające proxy, zostanie dodane automatycznie. Strona nie jest tworzona ani usuwana na podstawie chwilowej liczby proxy.

Do czego mogę używać darmowych proxy z Kazachstan?

Publiczne proxy nadają się do jednorazowych testów, publicznych zapytań i sprawdzania odpowiedzi lokalizowanych. Nie przesyłaj haseł, danych płatniczych ani innych poufnych informacji przez nieznany publiczny serwer.

Kiedy lepiej wybrać zarządzaną pulę proxy?

Używaj zarządzanej puli do automatyzacji, uwierzytelnionych sesji, ciągłego ruchu i każdego zadania wymagającego przewidywalnego uptime’u, wsparcia oraz kontrolowanej infrastruktury. Porównaj dostępne konfiguracje na stronie z cennikiem.

Darmowe proxy w innychkrajach

Wybierz stronę innego kraju. Liczebność aktywnych pul jest odświeżana przy każdej aktualizacji serwisu.

Wydajność premium, potwierdzona przez klientów.

Cztery powiązane opinie klientów z naszej zweryfikowanej puli, z odnośnikami do oryginalnych źródeł.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Ta strona oferuje jedną z najlepszych usług proxy, jakie kiedykolwiek używałem. Jest szybka, bezpieczna i bardzo łatwa w użyciu. Panel kontrolny jest przejrzysty, a połączenie stabilne. Jestem naprawdę pod wrażeniem ogólnej wydajności — gorąco polecam!

Eyad hgaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Używam FineProxy od pewnego czasu i ogólne doświadczenie jest pozytywne. Konfiguracja była szybka, a proxy działały zgodnie z oczekiwaniami od samego początku. Prędkości połączeń były stabilne i nie doświadczyłem żadnych znaczących przestojów. Panel sterowania jest łatwy w obsłudze, co ułatwia zarządzanie moimi proxy. Obsługa klienta była również responsywna, gdy miałem pytania. Ogólnie rzecz biorąc, to niezawodna usługa oferująca dobrą wartość w stosunku do ceny i poleciłbym ją każdemu, kto szuka jakościowych rozwiązań proxy.

DonegalSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna wartość za cenę. Uzyskanie prawdziwych statycznych proxy mieszkaniowych, które obsługują jednocześnie HTTP, HTTPS i SOCKS5 w tej cenie, jest niesamowite. Ustawienie uwierzytelniania jest proste i łatwe do skonfigurowania w każdym systemie.

2123507954lNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów