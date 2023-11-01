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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Kazakhstan

Senarai proksi awam Kazakhstan secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status31 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAsia

Proksi Kazakhstan Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Kazakhstan percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
31 dalam talian·Perlukan lagi? →
31.43.179.246:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
31.43.179.246:80
Cloudflare London, LLC· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
31.43.179.96:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.35:80
Cloudflare London, LLC· 1447 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.211:80
Cloudflare London, LLC· 1436 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.67:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.41:80
Cloudflare London, LLC· 1216 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.210:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.107:80
Cloudflare London, LLC· 1453 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.97:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.184:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.103:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.149:80
Cloudflare London, LLC· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.158:80
Cloudflare London, LLC· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.94:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.136:80
Cloudflare London, LLC· 1339 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.34 Mbps
99.7%
1 h ago
31.43.179.134:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.242:80
Cloudflare London, LLC· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.251:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.220:80
Cloudflare London, LLC· 1785 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.01 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.31:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.18 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.36:80
Cloudflare London, LLC· 1573 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.92:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.56:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.93:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.217:80
Cloudflare London, LLC· 1577 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.90:80
Cloudflare London, LLC· 1583 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.57:80
Cloudflare London, LLC· 1652 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.126:80
Cloudflare London, LLC· 1648 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.76:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.228:80
Cloudflare London, LLC· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
31.43.179.132:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
877 Kbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 31

Petikan kumpulan proksiKazakhstan

Kandungan semasa kumpulan langsung Kazakhstan — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 31 IP aktif di Kazakhstan
Mengikut protokol
HTTP31
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Mengikut tahap tanpa nama
Elit0
Tanpa nama0
Telus31
Belum diuji0
Mengikut bandar
Kependaman median: 1436 msPurata masa operasi: 100%Proksi terpantas: 1216 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Kazakhstan
1Cloudflare London31100%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Kazakhstan PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan31IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi100%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1436ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaTelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Kazakhstan kumpulan percuma mempunyai 31 IP yang berfungsi dan dihoskan oleh Cloudflare London. Kependaman median adalah sekitar 1436 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 100%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~50% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Kazakhstan dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Kazakhstan dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Kazakhstan boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Laman ini menawarkan satu aktiviti proxy yang terbaik yang pernah saya gunakan. Semasa memang cepat, aman, dan mudah digunakan. Dashboard bersih dan kegiatannya stabil. Saya sangat kagum dengan keadaan yang disarankan!

Eyad hgaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy.org merupakan pemberi proxy yang berkualiti tinggi yang menyokong pelanggan dan politik jaminan yang teguh. Mereka menawarkan kerja yang aman dan cepat dan memastikan pengalaman yang tidak berguna bagi pengguna.

Tuyen NguyenDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

Selama beberapa tahun, dia menggunakan FineProxy, dan pengalamannya telah berlaku positif. Pengaturan itu cepat, dan proxy yang dijangkakan berjalan sejak mula. Saya tidak pernah mengalami masa yang berat. Dashboard mudah untuk melawat dan menyederhanakan kemajuan saya. Saya juga menjawab sokongan pelanggan setiap kali saya ada soalan. Saya akan menggalakkannya untuk setiap orang yang mencari penyelesaian proxy.

DonegalSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Nilai yang besar bagi harganya. Memiliki proxy petang yang sejati yang menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 secara sedemikian sangat menakjubkan. Pengaturan atentifikasi adalah secara tepat dan mudah untuk mengatur dalam sistem setiap.

2123507954lNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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