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Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Emiriah Arab Bersatu

Senarai proksi awam Emiriah Arab Bersatu secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status2 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauAsia

Proksi Emiriah Arab Bersatu Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Emiriah Arab Bersatu percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
2 dalam talian·Perlukan lagi? →
47.91.104.88:3128
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
47.91.104.88:3128
Alibaba (US) Technology· 498 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitDubai
3.61 Mbps
100.0%
1 h ago
181.214.1.84:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 2 of 2

Petikan kumpulan proksi Emiriah ArabBersatu

Kandungan semasa kumpulan langsung Emiriah Arab Bersatu — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 2 IP aktif di Emiriah Arab Bersatu
Mengikut protokol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Mengikut tahap tanpa nama
Elit1
Tanpa nama0
Telus1
Belum diuji0
Mengikut bandar
Dubai1
Kependaman median: 1286 msPurata masa operasi: 100%Proksi terpantas: 498 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Emiriah Arab Bersatu
1Alibaba Cloud150%
2Cloudflare London150%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Emiriah Arab Bersatu PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan2IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi100%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median1286ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Emiriah Arab Bersatu kumpulan percuma mempunyai 2 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Dubai, dan dihoskan oleh Alibaba Cloud dan Cloudflare London. Kependaman median adalah sekitar 1286 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 100%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~50% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Emiriah Arab Bersatu dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Emiriah Arab Bersatu dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Emiriah Arab Bersatu boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Fineproxy telah menjadi seorang pengubah permainan. Kecepatan sangat baik, masa pembangkitan bersetuju, dan antaranya adalah ramah untuk pengguna. Setiap kali saya ada soalan, saya menjawab sokongan dengan cepat. Sememangnya, kita boleh menikmati kerja penyebaran.

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GuestSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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