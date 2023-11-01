BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Senarai proksi percuma

Senarai proksi percuma Rusia

Senarai proksi awam Rusia secara langsung yang disahkan berkala untuk ujian, carian sekali guna dan aliran kerja pembangunan.

Status28 dalam talian
Dikemas kini2 jam lalu
RantauEropah

Proksi Rusia Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Rusia percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
28 dalam talian·Perlukan lagi? →
185.50.202.185:1080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
9.00 Mbps
84.5%
1 h ago
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
7.03 Mbps
86.0%
8 h ago
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.03 Mbps
100.0%
1 h ago
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 hari lalu
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa namaSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h ago
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
5.77 Mbps
15.5%
2 h ago
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h ago
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h ago
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h ago
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.40 Mbps
93.5%
1 hari lalu
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.58 Mbps
36.0%
1 h ago
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h ago
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
790 Kbps
100.0%
1 h ago
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
815 Kbps
98.5%
2 hari lalu
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
361 Kbps
96.4%
2 hari lalu
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
700 Kbps
92.8%
2 hari lalu
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
367 Kbps
41.0%
1 h ago
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
907 Kbps
28.6%
1 h ago
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
262 Kbps
62.7%
1 h ago
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h ago
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
306 Kbps
16.6%
1 h ago
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h ago
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitVologda
726 Kbps
10.9%
1 h ago
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h ago
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h ago
Menunjukkan 15 of 28

Petikan kumpulan proksiRusia

Kandungan semasa kumpulan langsung Rusia — mengikut protokol, tahap tanpa nama, lokasi dan hos.

Komposisi kumpulan

Dikemas kini 100 minit yang lalu· 28 IP aktif di Rusia
Mengikut protokol
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Mengikut tahap tanpa nama
Elit13
Tanpa nama1
Telus14
Belum diuji0
Mengikut bandar
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Kependaman median: 2088 msPurata masa operasi: 65%Proksi terpantas: 77 ms

Penyedia pengehosan utama

Hos yang kini terdapat dalam kolam aktif Rusia
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Proksi premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabait. Pengaktifan segera dengan jaminan wang dikembalikan 24 jam.

  • 99.97% permintaan berjaya kepada sasaran anda di semua lokasi
  • Sehingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol disokong: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil bagi 1,000 permintaan

Kadar respons berjaya untuk tugas pengikisan biasa — proksi daripada jadual di atas berbanding kumpulan premium FineProxy.

Percuma
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Percuma berbanding FineProxy — perbandingantelus

Perbandingan sebelah menyebelah antara kumpulan langsung di atas dengan tawaran premium FineProxy. Angka dalam lajur «Percuma» diambil terus daripada petikan langsung.

ParameterProksi percuma Rusia PERCUMAFineProxy Premium PREMIUM
Saiz kumpulan28IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Purata masa operasi65%99.97%SLA
Kadar respons berjaya(per 1,000 permintaan)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Kependaman median2088ms< 30 ms
Daya pemprosesan per IP< 2 Mbps (dikongsi)sehingga 500 Mbps
Sambungan serentak1–5 (sering disekat)daripada 1,500 (bergantung pada pelan)
Protokol disokongHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan tanpa namaCampuran: Elit, Tanpa nama, TelusElit sahaja — tiada kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data awam + kediaman telusPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Pengesahan× Tiada — sesiapa sahaja boleh menggunakan✓ Senarai IP dibenarkan + log masuk/kata laluan
Sesi melekat× Tiada✓ Sehingga 15 min (pelan berputar)
Dasar putaran IPSetiap jam (seluruh senarai berputar)IP stabil — segarkan atas permintaan (setiap 8 hari)
Risiko disekat oleh laman sasaranTinggi — IP bersifat awam dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berniat jahatMungkin — proksi terbuka boleh mengintip trafik✓ Tiada — infrastruktur khusus anda
SokonganTiadaSembang langsung, e-mel & sistem tiket bersama jurutera 24/7
Log & pematuhanTiadaLog, invois, kontrak (B2B)
Terbaik untukUjian sekali sahaja, pembelajaran, skrip hobiPengikisan, pengesahan iklan, SEO, SMM, penyelidikan pasaran, bot kasut
Kos$0daripada $0.07 per IP / bulan

Pada masa ini, Rusia kumpulan percuma mempunyai 28 IP yang berfungsi yang kebanyakannya tersebar di Moscow dan St Petersburg, dan dihoskan oleh Cloudflare London dan Rostelecom. Kependaman median adalah sekitar 2088 ms dan masa operasi sepanjang sejam lalu ialah 65%. Ini mencukupi untuk ujian pantas atau skrip sekali guna, tetapi dalam penanda aras sejam terakhir kami hanya ~33% daripada permintaan pengikisan biasa berjaya — dan peratusan itu terus menurun setiap jam, lazimnya jatuh di bawah 10% dalam masa 24 jam kerana IP percuma ini cepat tidak aktif.

Gunakan senarai percuma jika

Anda sedang mempelajari cara proksi berfungsi, melakukan pemeriksaan manual sekali guna atau menguji satu titik akhir yang membenarkan 5–10 percubaan semula.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda mengikis secara berterusan, memantau SERP, mengurus kempen iklan atau menjalankan beban kerja produksi yang terganggu apabila kadar kegagalan melebihi 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Berapa kerap senarai proksi percuma Rusia dikemas kini?

Kami membina semula dan mengesahkan kumpulan awam setiap 15 minit. Ketersediaan boleh berubah antara pemeriksaan kerana pelayan ini dikendalikan oleh pihak ketiga bebas.

Apakah yang berlaku apabila tiada proksi Rusia dalam talian?

Halaman ini kekal tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Sebaik sahaja proksi yang berfungsi muncul dalam penyegaran seterusnya, ia ditambahkan secara automatik; halaman tidak pernah diwujudkan atau dibuang berdasarkan bilangan sementara.

Untuk apakah proksi percuma Rusia boleh digunakan?

Proksi awam sesuai untuk ujian sementara, carian awam sekali guna dan pemeriksaan respons setempat. Jangan hantar kata laluan, butiran pembayaran atau data sensitif lain melalui pelayan awam yang tidak dikenali.

Bilakah saya patut menggunakan kumpulan proksi terurus?

Gunakan kumpulan terurus untuk automasi, sesi disahkan, trafik berterusan atau aliran kerja yang memerlukan masa operasi boleh dijangka, sokongan dan infrastruktur terkawal. Bandingkan konfigurasi yang tersedia pada halaman harga.

Proksi percuma di negaralain

Pilih halaman negara kekal yang lain. Bilangan kumpulan langsung disegarkan pada setiap kemas kini laman.

Prestasi premium, disahkan oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan berkaitan daripada kumpulan ulasan kami yang disahkan, dengan pautan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Selama bertahun - tahun, pelanggan dan kebaikan ialah proxy dan khidmat yang terbaik.

Anon SuperVIPTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Selain itu, anda akan menyambut pembacaan yang dihormati. Biarkan saya berbincang tentang server proxy sedikit. Saya berasa bahawa server proxy dapat membantu dalam kes yang berbeza dan untuk pelbagai tujuan. Saya pikir bahawa fineproxy merupakan pilihan yang baik, terutamanya untuk kerja yang cepat. Saya menggunakan fineproxy selama dua bulan, dan saya puas hati dengannya.

Mike MillerPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sokongan

FineProxy telah lebih berharap! Proxy mereka sangat cepat, aman, dan sangat dipercayai. Semasa pilihan yang digunakan oleh IPs dan tempat - tempat, saya mudah digunakan untuk memiliki keperluan. Tim sokongan itu bertindak dan membantu, dan memastikan bahawa masalah - masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Sesiapa yang mencari penyebaran yang dipercayai!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Laman itu sangat berkesan dan menawarkan proxy yang tidak dapat diperlukan dan juga menginjil pelanggan yang sangat baik.

javonDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan