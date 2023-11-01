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免费代理列表

俄罗斯免费代理列表

定期验证的实时俄罗斯公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态28 在线
已更新2 小时前
地区欧洲

实时俄罗斯代理
每 15 分钟更新

免费的俄罗斯公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
28 在线·需要更多？ →
185.50.202.185:1080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
9.00 Mbps
84.5%
1 小时前
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
7.03 Mbps
86.0%
8 小时前
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.03 Mbps
100.0%
1 小时前
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Mytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 天前
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名St Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 小时前
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
5.77 Mbps
15.5%
2 小时前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Moscow
473 Kbps
93.6%
1 小时前
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vladivostok
704 Kbps
91.0%
12 小时前
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
9.00 Mbps
17.6%
1 小时前
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Vladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.40 Mbps
93.5%
1 天前
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.58 Mbps
36.0%
1 小时前
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
1.47 Mbps
86.1%
10 小时前
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
790 Kbps
100.0%
1 小时前
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
815 Kbps
98.5%
2 天前
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
361 Kbps
96.4%
2 天前
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
700 Kbps
92.8%
2 天前
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vologda
367 Kbps
41.0%
1 小时前
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
907 Kbps
28.6%
1 小时前
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
262 Kbps
62.7%
1 小时前
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Chelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 小时前
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
306 Kbps
16.6%
1 小时前
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Zapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 小时前
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Vologda
726 Kbps
10.9%
1 小时前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 小时前
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Moscow
342 Kbps
13.1%
14 小时前
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俄罗斯代理池概况

当前实时俄罗斯代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 28 个活跃 IP，位于 俄罗斯
按协议
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
按匿名性
精英13
匿名1
透明14
未测试0
按城市
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
延迟中位数: 2088 ms平均可用率: 65%最快代理: 77 ms

主要托管服务商

当前在实时俄罗斯代理池中出现的托管服务商
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费俄罗斯代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模28个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率65%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数2088ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 匿名, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 俄罗斯 免费代理池包含 28 个可用 IP 主要分布于 MoscowSt Petersburg, 托管方 Cloudflare LondonRostelecom. 延迟中位数约为 2088 ms ，过去一小时的可用率为 65%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~33% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费俄罗斯代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有俄罗斯代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费俄罗斯代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

多年来的客户和服务一直都是最好的代理和服务，总是在解决问题时乐于助人，且响应迅速。

Anon SuperVIPTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

向你们这些尊敬的读者们问好，阅读这篇谦逊的书评。让我稍微谈谈代理服务器。在我看来，代理服务器在不同情况下和用途上都非常有用。我觉得FineProxy是个不错的选择，尤其是工作速度。它在使用上也是一种舒适。我已经用了FineProxy两个月了，真的很满意。

Mike MillerFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

FineProxy超出了我的预期！他们的代理快速、安全且极其可靠。丰富的IP和地点选项让我可以轻松定制以满足需求。支持团队响应迅速且乐于助人，确保任何问题都能迅速解决。强烈推荐给任何寻找可信代理服务的人！

tan55633035gNorton Safe Web, 去年译自英语来源

该网站非常高效，提供价格合理的代理和优质的客户服务。

javonDieg, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

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