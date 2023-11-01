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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Rusia

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Rusia para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado28 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Rusia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Rusia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
28 en línea·¿Necesita más? →
185.50.202.185:1080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
9.00 Mbps
84.5%
1 h
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
7.03 Mbps
86.0%
8 h
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.03 Mbps
100.0%
1 h
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
5.77 Mbps
15.5%
2 h
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
93.5%
1 d
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.58 Mbps
36.0%
1 h
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
790 Kbps
100.0%
1 h
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
361 Kbps
96.4%
2 d
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
700 Kbps
92.8%
2 d
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVologda
367 Kbps
41.0%
1 h
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
907 Kbps
28.6%
1 h
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
262 Kbps
62.7%
1 h
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
306 Kbps
16.6%
1 h
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteVologda
726 Kbps
10.9%
1 h
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h
Mostrando 15 de 28

Instantánea del pool de proxies deRusia

Lo que hay actualmente dentro del pool Rusia en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 28 IPs activos en Rusia
Por protocolo
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Por anonimato
Élite13
Anónimo1
Transparente14
No probado0
Por ciudad
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Latencia media: 2088 msTiempo medio de actividad: 65%Proxy más rápido: 77 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Rusia
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Rusia gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool28IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad65%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media2088ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, Anónimo, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Rusia el pool gratuito tiene 28 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Moscow y St Petersburg, hospedado por Cloudflare London y Rostelecom. Latencia media está alrededor 2088 ms y tiempo de actividad en la última hora es 65%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~33% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Rusia?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Rusia proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Rusia gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Cliente desde hace años y bien han sido los mejores proxies y servicio, siempre servicial con cualquier problema y proporciona respuestas rápidas.

Anon SuperVIPTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Saludos a ustedes, honorables lectores de esta humilde crítica. Déjame hablar un poco de servidores proxy. En mi opinión, los servidores proxy pueden ser muy útiles en diferentes casos y para diversos propósitos. Creo que el FineProxy es una buena opción, especialmente para la velocidad de trabajo.También es reconfortante en el uso. Llevo dos meses usando FineProxy, y estoy sinceramente satisfecho con ello.

Mike MillerPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

FineProxy ha superado mis expectativas! Sus proxies son rápidos, seguros e increíblemente confiables. La amplia gama de opciones para IPs y ubicaciones hace que sea fácil personalizar para mis necesidades. El equipo de apoyo es receptivo y útil, asegurando que cualquier problema se resuelva rápidamente. Altamente recomendado para cualquier persona que busca un servicio proxy confiable!

tan55633035gNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

El sitio es muy eficiente y ofrece proxies asequibles y también muy buenos servicios al cliente.

javonDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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