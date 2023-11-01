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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Francia

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Francia para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado19 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Francia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Francia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
19 en línea·¿Necesita más? →
213.176.73.106:8080
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
99.5%
1 h
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.39 Mbps
97.9%
1 h
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.56 Mbps
31.4%
2 h
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.25 Mbps
14.9%
2 h
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
602 Kbps
13.2%
3 h
Mostrando 15 de 19

Instantánea del pool de proxies deFrancia

Lo que hay actualmente dentro del pool Francia en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 19 IPs activos en Francia
Por protocolo
HTTP19
HTTPS0
SOCKS419
SOCKS519
Por anonimato
Élite16
Anónimo0
Transparente3
No probado0
Por ciudad
Lauterbourg9
Paris3
Amiens1
Strasbourg1
Latencia media: 1000 msTiempo medio de actividad: 66%Proxy más rápido: 119 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Francia
1Contabo947%
2OVH526%
3ARYK15%
4Baxet15%
5Scaleway15%
6Serv.host15%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Francia gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool19IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad66%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1000ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Francia el pool gratuito tiene 19 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Lauterbourg y Paris, hospedado por Contabo y OVH. Latencia media está alrededor 1000 ms y tiempo de actividad en la última hora es 66%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~33% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Francia?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Francia proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Francia gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

El servicio FineProxy es honestamente bastante bueno: soporte rápido y muchas ubicaciones diferentes. El único inconveniente de este servicio es el límite de 600 solicitudes proxy. Para algunas personas, esto no es suficiente; les gustaría más, pero la compañía dice: "Esta es nuestra política".

kristina1999SaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Mi negocio en Internet es muy específico. Una vez que me di cuenta de que sin excelentes procedimientos de trabajo, me paralizaría. La cuestión de la calidad, la fiabilidad y el precio es difícil de resolver simultáneamente. Después de largos viajes, encontré la mejor opción para mí. El paquete exclusivo es algo que me queda perfectamente. Velocidad de trabajo y apoyo en cualquier momento, a petición. No estaría de acuerdo con otras condiciones. Para tal número de direcciones es un precio bastante adecuado. Durante 5 meses de cooperación estuve convencido de la fiabilidad y lealtad de FineProxy.

Juriy DivovPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

Proxy usado durante 2 meses y completamente satisfecho, IP limpia, no bloqueado, buen soporte. ¡Muy adecuado para gestionar múltiples cuentas al mismo tiempo!

phuongheocon98Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes