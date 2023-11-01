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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Indonesia

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Indonesia para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado2 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Indonesia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Indonesia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
2 en línea·¿Necesita más? →
103.65.237.92:5678
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.11 Mbps
96.8%
1 h
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 h
Mostrando 2 de 2

Instantánea del pool de proxies deIndonesia

Lo que hay actualmente dentro del pool Indonesia en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 2 IPs activos en Indonesia
Por protocolo
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
Por anonimato
Élite1
Anónimo0
Transparente1
No probado0
Por ciudad
Central Jakarta1
Latencia media: 5114 msTiempo medio de actividad: 53%Proxy más rápido: 1614 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Indonesia
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Indonesia gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool2IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad53%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media5114ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Indonesia el pool gratuito tiene 2 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Central Jakarta, hospedado por PT Berkah Solusi Teknologi Inf… y PT Telekomunikasi Indonesia. Latencia media está alrededor 5114 ms y tiempo de actividad en la última hora es 53%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~27% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Indonesia?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Indonesia proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Indonesia gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Si usted está buscando un servicio proxy que combina velocidad, fiabilidad y asequibilidad, FineProxy es una opción sólida. La facilidad de uso, la conexión rápida y el anonimato confiable lo hacen ideal para todo, desde navegación casual hasta operaciones de datos a gran escala. ¡Muy recomendable!

sala121maliNorton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Excelente, pero hay una vergüenza en el porque, estoy conectado a uno rápido, y podemos arreglarlo y usted es.

David RichardPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

El servicio Procosi generalmente cumple con sus tareas, pero hay áreas para mejorar. La interfaz es fácil de usar, y la funcionalidad es amplia. Sin embargo, la velocidad y el soporte al cliente pueden causar algunos inconvenientes.

HanrikProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

El servicio FineProxy es honestamente bastante bueno: soporte rápido y muchas ubicaciones diferentes. El único inconveniente de este servicio es el límite de 600 solicitudes proxy. Para algunas personas, esto no es suficiente; les gustaría más, pero la compañía dice: "Esta es nuestra política".

kristina1999SaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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