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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي إندونيسيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات إندونيسيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة2 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات إندونيسيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات إندونيسيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
103.65.237.92:5678
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
103.65.237.92:5678
PT Berkah Solusi· 1614 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.11 Mbps
96.8%
1 س مضت
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCentral Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 س مضت
عرض 2 من 2

لقطة مجموعة بروكسيإندونيسيا

ما الموجود حالياً في مجمع إندونيسيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 2 عنوان IP نشط في إندونيسيا
حسب البروتوكول
HTTP2
HTTPS0
SOCKS41
SOCKS51
حسب إخفاء الهوية
نخبة1
مجهول0
شفاف1
لم يُختبر0
حسب المدينة
Central Jakarta1
متوسط زمن الوصول: 5114 msمتوسط وقت التشغيل: 53%أسرع بروكسي: 1614 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ إندونيسيا
1PT Berkah Solusi Teknologi Inf…150%
2PT Telekomunikasi Indonesia150%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات إندونيسيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع2عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل53%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول5114ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا إندونيسيا يضم المجمع المجاني 2 IP عامل موزّعة غالباً على Central Jakarta, تستضيفها PT Berkah Solusi Teknologi Inf… و PT Telekomunikasi Indonesia. متوسط زمن الوصول حوالي 5114 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 53%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~27% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي إندونيسيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من إندونيسيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات إندونيسيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

إذا كنت تبحث عن خدمة وكيل تجمع بين السرعة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، فإن Fineproxy يعد خيارًا قويًا. إن سهولة الاستخدام والاتصال السريع وإخفاء الهوية الموثوق به تجعله مثاليًا لكل شيء بدءًا من التصفح العادي وحتى عمليات البيانات واسعة النطاق. موصى به للغاية!

sala121maliNorton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

ممتاز لكن فيه عيب في لأني متصل بواحد سريع ونقدر نصلحه وأنت.

David Richardالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

تفي خدمة Procosi بشكل عام بمهامها، ولكن هناك مجالات للتحسين. الواجهة سهلة الاستخدام، والوظائف واسعة. ومع ذلك، فإن السرعة ودعم العملاء قد يسبب بعض الإزعاج.

HanrikProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة FineProxy جيدة جدًا بصراحة – دعم سريع والعديد من المواقع المختلفة. الجانب السلبي الوحيد لهذه الخدمة هو الحد الأقصى لطلبات الوكيل 600. بالنسبة لبعض الناس، هذا لا يكفي؛ إنهم يريدون المزيد، لكن الشركة تقول: "هذه هي سياستنا".

kristina1999SaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء