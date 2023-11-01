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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي رومانيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات رومانيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة57 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوروبا

بروكسيات رومانيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات رومانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
57 متصل·تحتاج المزيد؟ →
45.85.119.127:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.21 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.52 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
942 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
972 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
998 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.10 Mbps
99.6%
1 س مضت
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
888 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
881 Kbps
100.0%
1 س مضت
عرض 15 من 57

لقطة مجموعة بروكسيرومانيا

ما الموجود حالياً في مجمع رومانيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 57 عنوان IP نشط في رومانيا
حسب البروتوكول
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف57
لم يُختبر0
حسب المدينة
متوسط زمن الوصول: 1443 msمتوسط وقت التشغيل: 100%أسرع بروكسي: 1180 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ رومانيا
1Cloudflare London57100%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات رومانيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع57عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل100%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1443ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةشفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا رومانيا يضم المجمع المجاني 57 IP عامل تستضيفها Cloudflare London. متوسط زمن الوصول حوالي 1443 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 100%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي رومانيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من رومانيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات رومانيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

بالنسبة لي، يعد البروكسي فرصة لفتح تلك المواقع المحظورة في بلدنا. يتيح هذا الموقع مثل هذه الفرصة لاستخدام خوادم بروكسي بشروط أفضل وبخصائص ممتازة. سرعة الإنترنت عالية وأنا سعيد جدًا بها. تعمل خدمة الدعم بشكل جيد وتقدم مشورة سريعة ومؤهلة. هذه خدمة ممتازة وأوصي بها.

Camron Marshالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أحد أفضل الوكلاء الذين استخدمتهم على الإطلاق، وحقق معدل نجاح 97% مقارنة بما هو أقل من 50% الذي حصلت عليه في حالتي مع مقدمي الخدمة الآخرين، خدمتهم ذهبية!

Ryan WSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

FineProx هي خدمة وكيل ممتازة تتميز باستقرار الاتصال والسرعة العالية. سهل الاستخدام، فهو يوفر مجموعة واسعة من المواقع ودعم العملاء سريع الاستجابة. خيار رائع للعمل والاحتياجات الشخصية!

BeilihoDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

FineProxy تجاوز توقعاتي! وكلائهم سريعون وآمنون وموثوقون بشكل لا يصدق. مجموعة واسعة من الخيارات لـ IPs والمواقع تجعل من السهل تخصيصها حسب احتياجاتي. فريق الدعم سريع الاستجابة ومفيد، مما يضمن حل أي مشكلات بسرعة. موصى به للغاية لأي شخص يبحث عن خدمة وكيل جديرة بالثقة!

tan55633035gNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء