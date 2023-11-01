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Free proxy list

Free Romania Proxy List

A live, regularly validated list of public Romania proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status57 online
Updated2 hr ago
RegionEurope

Live Romania Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Romania proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
57 online·Need more? →
45.85.119.127:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
942 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
972 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
998 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.10 Mbps
99.6%
1 h ago
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
888 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
878 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
881 Kbps
100.0%
1 h ago
Showing 15 of 57

Romania proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Romania pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 57 active IPs in Romania
By protocol
HTTP57
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent57
Not tested0
By city
Median latency: 1443 msAverage uptime: 100%Fastest proxy: 1180 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Romania pool
1Cloudflare London57100%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Romania Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size57IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime100%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1443ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Romania free pool has 57 working IPs hosted by Cloudflare London. Median latency is around 1443 ms and uptime over the last hour is 100%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Romania proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Romania proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Romania proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

For me, the proxy is an opportunity to open those sites that are blocked in our country. This site gives such an opportunity to use proxy servers on better conditions and with excellent characteristics. The speed of the internet is high and I’m quite happy with it. The support service works well and provides quick and qualified advice. This is an excellent service and I recommend it.

Camron MarshFineProxy internal platformSource

one of the best proxies I ever used, had 97% success rate compared to below 50% I had for my case on other providers, their service is gold!

Ryan WSaasHub, 2+ years agoSource

Support

FineProx is an excellent proxy service that impresses with its connection stability and high speed. Easy to use, it offers a wide range of locations and responsive customer support. A great choice for work and personal needs!

BeilihoDieg, 2+ years agoSource

FineProxy has exceeded my expectations! Their proxies are fast, secure, and incredibly reliable. The wide range of options for IPs and locations makes it easy to customize for my needs. The support team is responsive and helpful, ensuring any issues are resolved quickly. Highly recommended for anyone looking for a trustworthy proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Last yearSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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