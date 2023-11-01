Free Romania Proxy List

~ 50 %

Right now the Romania free pool has 57 working IPs hosted by Cloudflare London. Median latency is around 1443 ms and uptime over the last hour is 100%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.