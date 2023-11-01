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Free proxy list

Free Japan Proxy List

A live, regularly validated list of public Japan proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status1 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live Japan Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Japan proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
1 online·Need more? →
141.147.146.174:1080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentOsaka
979 Kbps
17.3%
1 h ago
Showing 1 of 1

Japan proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Japan pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 1 active IPs in Japan
By protocol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent1
Not tested0
By city
Osaka1
Median latency: 1839 msAverage uptime: 17%Fastest proxy: 1839 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Japan pool
1Oracle Corporation1100%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
9%
90 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Japan Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size1IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime17%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~9%(90 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1839ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Japan free pool has 1 working IPs spread mostly across Osaka, hosted by Oracle Corporation. Median latency is around 1839 ms and uptime over the last hour is 17%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~9% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Japan proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Japan proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Japan proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

FineProxy’s been a game-changer for my daily tasks. No hassle, no lag, and tons of IP variety to work with. I’ve tried free ones before, but this service actually delivers the consistency I needed. Totally satisfied.

hammadFineProxy internal platformSource

Absolutely impressed! The speeds are incredible, allowing me to browse and stream seamlessly. The user interface is intuitive, making it easy to switch servers. If you need a reliable and fast proxy, this is the one to go for!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ years agoSource

Support

Reliable proxy service with fast speeds, excellent uptime, and secure connections. Easy setup, great customer support, and consistent performance make it ideal for professional use.

vafej39555SaasHub, Last yearSource

I have been using FineProxy.org, and I am very impressed with their service. The proxies are reliable, fast, and secure, making it an excellent choice for anyone who needs efficient proxy solutions. The pricing is reasonable, and the support team is always helpful. I highly recommend FineProxy.org to anyone looking for quality proxies.

kubarozak2006Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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