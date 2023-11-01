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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Japonya proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Japonya proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum1 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Japonya proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Japonya proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
1 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
141.147.146.174:1080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOsaka
979 Kbps
17.3%
1 sa önce
Gösterilen 1 arasında 1

Japonya proxy havuzuözeti

Canlı Japonya havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 1 aktif IP — Japonya
Protokole göre
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
Anonimliğe göre
Elit0
Anonim0
Şeffaf1
Test edilmedi0
Şehre göre
Osaka1
Medyan gecikme: 1839 msOrtalama çalışma süresi: 17%En hızlı proxy: 1839 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Japonya havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Oracle Corporation1100%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Fiyatlandırmayı görüntüleyin →
1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
9%
90 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Japonya proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu1Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi17%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~9%(90 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1839ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Japonya ücretsiz havuzunda 1 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Osaka, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Oracle Corporation. Medyan gecikme yaklaşık 1839 ms ve son saatteki çalışma süresi 17%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~9% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Japonya proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Japonya proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Japonya proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy günlük işlerimde çığır açtı. Ne zahmet var ne gecikme; ayrıca çalışabileceğim tonla farklı IP var. Daha önce ücretsiz olanları denedim ama ihtiyacım olan tutarlılığı gerçekten bu hizmet sağlıyor. Tamamen memnunum.

hammadFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Kesinlikle etkilendim! Hızlar inanılmaz; sorunsuzca gezinip yayın izleyebiliyorum. Kullanıcı arayüzü sezgisel olduğu için sunucular arasında geçiş yapmak kolay. Güvenilir ve hızlı bir proxy’ye ihtiyacınız varsa tercih etmeniz gereken bu!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Yüksek hızlar, mükemmel çalışma süresi ve güvenli bağlantılar sunan güvenilir bir proxy hizmeti. Kolay kurulumu, harika müşteri desteği ve tutarlı performansı sayesinde profesyonel kullanım için ideal.

vafej39555SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’u kullanıyorum ve hizmetlerinden çok etkilendim. Proxy’ler güvenilir, hızlı ve güvenli; bu da onları verimli proxy çözümlerine ihtiyaç duyan herkes için mükemmel bir seçenek hâline getiriyor. Fiyatlandırma makul ve destek ekibi her zaman yardımsever. Kaliteli proxy arayan herkese FineProxy.org’u şiddetle tavsiye ederim.

kubarozak2006Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

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