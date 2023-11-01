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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Çin proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Çin proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum46 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Çin proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Çin proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
46 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
203.19.38.114:1080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
4.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.97 Mbps
99.9%
1 sa önce
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.20 Mbps
90.9%
1 sa önce
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 sa önce
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 gün önce
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 sa önce
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 sa önce
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.13 Mbps
99.8%
1 sa önce
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.12 Mbps
100.0%
1 sa önce
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 sa önce
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 sa önce
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.20 Mbps
94.7%
1 sa önce
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 gün önce
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.15 Mbps
92.2%
1 sa önce
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
994 Kbps
85.3%
4 sa önce
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
888 Kbps
99.9%
1 sa önce
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
788 Kbps
100.0%
2 sa önce
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
934 Kbps
82.6%
1 gün önce
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
267 Kbps
100.0%
1 sa önce
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 sa önce
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
951 Kbps
79.5%
3 sa önce
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
547 Kbps
91.0%
1 gün önce
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
428 Kbps
84.4%
2 sa önce
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.04 Mbps
61.8%
1 sa önce
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 sa önce
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
558 Kbps
69.0%
2 sa önce
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
597 Kbps
62.8%
1 sa önce
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 sa önce
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBeijing
961 Kbps
96.3%
1 gün önce
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
538 Kbps
52.8%
4 sa önce
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
991 Kbps
40.9%
4 sa önce
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
466 Kbps
52.6%
4 sa önce
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
583 Kbps
100.0%
1 sa önce
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
600 Kbps
49.1%
2 gün önce
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
575 Kbps
99.5%
1 sa önce
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
558 Kbps
43.9%
4 sa önce
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
274 Kbps
81.6%
1 gün önce
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
305 Kbps
75.3%
1 sa önce
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 sa önce
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 sa önce
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
621 Kbps
17.3%
1 gün önce
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
686 Kbps
20.5%
2 sa önce
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 sa önce
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
677 Kbps
10.0%
4 sa önce
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBeijing
483 Kbps
25.3%
14 sa önce
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
621 Kbps
10.0%
2 gün önce
Gösterilen 15 arasında 46

Çin proxy havuzuözeti

Canlı Çin havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 46 aktif IP — Çin
Protokole göre
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Anonimliğe göre
Elit37
Anonim0
Şeffaf9
Test edilmedi0
Şehre göre
Beijing30
Medyan gecikme: 1873 msOrtalama çalışma süresi: 70%En hızlı proxy: 450 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Çin havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Çin proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu46Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi70%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1873ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Çin ücretsiz havuzunda 46 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Beijing, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Hangzhou Alibaba Advertising ve CHINA UNICOM China169 Backbone. Medyan gecikme yaklaşık 1873 ms ve son saatteki çalışma süresi 70%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~35% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Çin proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Çin proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Çin proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Hızlı proxy’ler; bazı gecikme paketleri ve benzeri nedenlerle biraz takılma yaşandı ama sorun hızla çözüldü. Bunun için indirim bulunduğundan ve veri kazıma gibi benzer kullanım alanları için de uygun olduğundan yenilemeyi düşünebilirim.

Binasol V.Trustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kısa süre önce bu web sitesini kullandım ve hizmetlerinden çok memnunum. Proxy’ler hızlı, güvenilir ve kurulumu kolay. Müşteri destekleri hızlı yanıt verip yardımcı oluyor ve tüm süreci sorunsuz hâle getiriyor. Kaliteli proxy çözümlerine ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye edilir!

JakubFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Birkaç yıldır müşteriyim ve bu hizmet beni hiç yarı yolda bırakmadı; kalitesi o zamandan beri hiç değişmedi, çalışanlar çok nazik ve sevimli, destek her zaman çok aktif, şiddetle tavsiye ederim 😀

CralosDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.Org; mükemmel hız, güvenilir çalışma süresi ve hızlı yanıt veren müşteri desteğiyle olağanüstü proxy hizmetleri sunuyor. Hizmetleri uygun fiyatlı ve güvenilir!

konkea208Norton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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