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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de China

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de China para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado46 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoÁsia

Proxies ativos de China
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de China, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
46 online·Precisa de mais? →
203.19.38.114:1080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
4.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.97 Mbps
99.9%
1 h atrás
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.20 Mbps
90.9%
1 h atrás
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d atrás
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h atrás
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h atrás
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.13 Mbps
99.8%
1 h atrás
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h atrás
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h atrás
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.20 Mbps
94.7%
1 h atrás
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d atrás
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.15 Mbps
92.2%
1 h atrás
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h atrás
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
888 Kbps
99.9%
1 h atrás
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h atrás
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d atrás
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
267 Kbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h atrás
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h atrás
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d atrás
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h atrás
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.04 Mbps
61.8%
1 h atrás
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h atrás
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h atrás
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
597 Kbps
62.8%
1 h atrás
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h atrás
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d atrás
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h atrás
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h atrás
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h atrás
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
583 Kbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d atrás
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
575 Kbps
99.5%
1 h atrás
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h atrás
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
274 Kbps
81.6%
1 d atrás
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
305 Kbps
75.3%
1 h atrás
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h atrás
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d atrás
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
686 Kbps
20.5%
2 h atrás
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h atrás
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h atrás
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d atrás
Exibindo 15 de 46

Visão geral do pool de proxies deChina

O que há no pool ativo de China — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 46 IPs ativos em China
Por protocolo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Por anonimato
Alto anonimato37
Anônimo0
Transparente9
Não testado0
Por cidade
Beijing30
Latência mediana: 1873 msDisponibilidade média: 70%Proxy mais rápido: 450 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de China
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de China GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool46IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média70%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1873ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o China o pool grátis tem 46 IPs funcionais distribuídos principalmente por Beijing, hospedado por Hangzhou Alibaba Advertising e CHINA UNICOM China169 Backbone. A latência mediana é de aproximadamente 1873 ms e a disponibilidade na última hora é de 70%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~35% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de China é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de China online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de China?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Proxies rápido, foram um pouco jiterrish com alguns pacotes de latência e similar, mas foi resolvido rapidamente, eu pensaria em renovar como há um desconto para este e casos similares como o descarte e outros

Binasol V.Trustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Eu estava lutando com restrições baseadas em localização em um projeto. FineProxy resolveu tudo! Seu suporte ao cliente é de primeira!

Sarah_WebDevPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

i . tem sido um cliente desde alguns anos e este serviço nunca falhou-me, a qualidade permaneceu a mesma desde então, pessoal é tão gentil e apoio adorável sempre , muito ativo , altamente recomendado .

CralosDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes