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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Cina

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Cina per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato46 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in Cina
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Cina, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
46 online·Ve ne servono altri? →
203.19.38.114:1080
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 h fa
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 h fa
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 h fa
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h fa
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 g fa
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h fa
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h fa
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 h fa
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h fa
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h fa
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 h fa
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 g fa
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 h fa
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h fa
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 h fa
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h fa
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 g fa
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 h fa
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h fa
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h fa
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 g fa
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h fa
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 h fa
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h fa
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h fa
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 h fa
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h fa
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBeijing
961 Kbps
96.3%
1 g fa
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h fa
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h fa
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h fa
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
583 Kbps
100.0%
1 h fa
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 g fa
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
575 Kbps
99.5%
1 h fa
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h fa
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
274 Kbps
81.6%
1 g fa
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
305 Kbps
75.3%
1 h fa
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h fa
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h fa
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 g fa
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
686 Kbps
20.5%
2 h fa
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h fa
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h fa
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h fa
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 g fa
Visualizzazione 15 di 46

Snapshot del pool proxy inCina

La composizione attuale del pool attivo in Cina, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 46 IP attivi in Cina
Per protocollo
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Per anonimato
Elite37
Anonimo0
Trasparente9
Non testato0
Per città
Beijing30
Latenza mediana: 1873 msUptime medio: 70%Proxy più veloce: 450 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Cina
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Cina GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool46IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio70%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1873ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Cina pool gratuito contiene 46 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Beijing, ospitati da Hangzhou Alibaba Advertising e CHINA UNICOM China169 Backbone. La latenza mediana è di circa 1873 ms e l’uptime nell’ultima ora è 70%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~35% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Cina?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Cina è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Cina?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Proxy veloci; all'inizio erano un po' instabili, con qualche problema di latenza dei pacchetti e simili, ma tutto è stato risolto rapidamente. Prenderei in considerazione il rinnovo, anche perché è previsto uno sconto per questo e per casi d'uso simili, come lo scraping e altro.

Binasol V.Trustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Di recente ho usato questo sito e sono molto soddisfatto del servizio. I proxy sono veloci, affidabili e facili da configurare. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile e rende fluido l'intero processo. Fortemente consigliato a chiunque necessiti di soluzioni proxy di qualità!

JakubPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Sono cliente da un paio d'anni e questo servizio non mi ha mai deluso. Da allora la qualità è rimasta invariata; il personale è gentilissimo, l'assistenza sempre cordiale e molto attiva. Fortemente consigliato 😀

CralosDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre servizi proxy eccezionali, con velocità eccellente, uptime affidabile e assistenza clienti reattiva. I servizi sono convenienti e sicuri!

konkea208Norton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti