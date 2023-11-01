Free China Proxy List

~ 35 %

Right now the China free pool has 46 working IPs spread mostly across Beijing, hosted by Hangzhou Alibaba Advertising and CHINA UNICOM China169 Backbone. Median latency is around 1873 ms and uptime over the last hour is 70%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~35% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.