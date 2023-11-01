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Free proxy list

Free China Proxy List

A live, regularly validated list of public China proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status46 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live China Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public China proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
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203.19.38.114:1080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 h ago
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 h ago
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 h ago
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h ago
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d ago
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h ago
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h ago
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 h ago
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h ago
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h ago
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 h ago
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d ago
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 h ago
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h ago
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 h ago
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h ago
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d ago
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h ago
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h ago
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d ago
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h ago
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 h ago
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h ago
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h ago
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 h ago
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h ago
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d ago
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h ago
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h ago
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h ago
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
583 Kbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d ago
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
575 Kbps
99.5%
1 h ago
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h ago
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
274 Kbps
81.6%
1 d ago
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
305 Kbps
75.3%
1 h ago
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h ago
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h ago
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d ago
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
686 Kbps
20.5%
2 h ago
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h ago
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h ago
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h ago
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d ago
Showing 15 of 46

China proxy poolsnapshot

What's currently inside the live China pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 46 active IPs in China
By protocol
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
By anonymity
Elite37
Anonymous0
Transparent9
Not tested0
By city
Beijing30
Median latency: 1873 msAverage uptime: 70%Fastest proxy: 450 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live China pool
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree China Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size46IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime70%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1873ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the China free pool has 46 working IPs spread mostly across Beijing, hosted by Hangzhou Alibaba Advertising and CHINA UNICOM China169 Backbone. Median latency is around 1873 ms and uptime over the last hour is 70%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~35% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free China proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no China proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free China proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

Fast proxies, were a bit jiterrish with some latency packets and similar but it got resolved quick, I would think of renewing as there is a discount for this and similar usecases like scrapping and other

Binasol V.Trustpilot, This yearSource

I recently used this website, and I am very satisfied with their service. The proxies are fast, reliable, and easy to set up. Their customer support is responsive and helpful, making the whole process smooth. Highly recommended for anyone needing quality proxy solutions!

JakubFineProxy internal platformSource

Support

i’ve a been a customer since couple years and this service never failed me ,the quality remained the same since then , staff is so kind and lovely support always , very active , highly recommended 😀

CralosDieg, 2+ years agoSource

FineProxy.Org provides outstanding proxy services with excellent speed, reliable uptime, and responsive customer support. Their services are affordable and dependable!

konkea208Norton Safe Web, Last yearSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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