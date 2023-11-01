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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

चीन की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए चीन की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति46 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव चीन प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक चीन प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

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IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
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203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
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एलीट
4.00 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
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एलीट
1.97 Mbps
99.9%
1 घं पहले
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एलीट
2.20 Mbps
90.9%
1 घं पहले
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
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एलीटBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 घं पहले
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
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एलीटBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 दिन पहले
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
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एलीटBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 घं पहले
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
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एलीटBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 घं पहले
120.232.115.57:17981
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एलीट
1.13 Mbps
99.8%
1 घं पहले
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
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एलीट
1.12 Mbps
100.0%
1 घं पहले
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
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84.6%
2 घं पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
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एलीटBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 घं पहले
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Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
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एलीट
1.20 Mbps
94.7%
1 घं पहले
47.95.206.224:45180
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62.1%
1 दिन पहले
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
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एलीट
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1 घं पहले
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4 घं पहले
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1 घं पहले
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2 घं पहले
47.95.206.224:45211
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1 दिन पहले
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
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एलीट
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100.0%
1 घं पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
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78.0%
3 घं पहले
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
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79.5%
3 घं पहले
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
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1 दिन पहले
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
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एलीटBeijing
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2 घं पहले
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एलीट
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1 घं पहले
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China Unicom Beijing· 581 ms		25
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पारदर्शीBeijing
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82.0%
6 घं पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
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एलीटBeijing
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2 घं पहले
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एलीट
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62.8%
1 घं पहले
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
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एलीटBeijing
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38.0%
4 घं पहले
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
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पारदर्शीBeijing
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1 दिन पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
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4 घं पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
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4 घं पहले
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
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एलीटBeijing
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4 घं पहले
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पारदर्शी
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100.0%
1 घं पहले
47.95.206.224:45034
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एलीटBeijing
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2 दिन पहले
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पारदर्शी
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1 घं पहले
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
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एलीटBeijing
558 Kbps
43.9%
4 घं पहले
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पारदर्शी
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1 दिन पहले
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पारदर्शी
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1 घं पहले
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Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
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20.9%
4 घं पहले
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
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एलीटBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 घं पहले
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
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एलीटBeijing
621 Kbps
17.3%
1 दिन पहले
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
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पारदर्शी
686 Kbps
20.5%
2 घं पहले
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
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पारदर्शीBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 घं पहले
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
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एलीटBeijing
677 Kbps
10.0%
4 घं पहले
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
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पारदर्शीBeijing
483 Kbps
25.3%
14 घं पहले
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
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एलीटBeijing
621 Kbps
10.0%
2 दिन पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 46

चीन प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव चीन पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 46 सक्रिय IP — चीन
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
अनामिता के अनुसार
एलीट37
अनाम0
पारदर्शी9
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Beijing30
मीडियन लेटेंसी: 1873 msऔसत अपटाइम: 70%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 450 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

चीन के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरचीन की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार46IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम70%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1873ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी चीन के मुफ़्त पूल में 46 कार्यशील IP मुख्यतः Beijing, होस्ट: Hangzhou Alibaba Advertising और CHINA UNICOM China169 Backbone. मीडियन लेटेंसी लगभग 1873 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 70%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~35% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त चीन प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई चीन प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त चीन प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

तेज़ प्रॉक्सी, कुछ लेटेंसी पैकेट्स के साथ थोड़ी हिचकिचाहट थी लेकिन यह जल्दी हल हो गया, मैं इसे नवीनीकृत करने के बारे में सोचूंगा क्योंकि इसके और इसी तरह के उपयोग मामलों जैसे स्क्रैपिंग आदि के लिए छूट है।

Binasol V.Trustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने हाल ही में इस वेबसाइट का उपयोग किया, और मैं उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं। प्रॉक्सी तेज़, विश्वसनीय और सेट अप करने में आसान हैं। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुगम हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी समाधान की आवश्यकता है, इसे अत्यधिक अनुशंसा की जाती है!

JakubFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं कुछ वर्षों से ग्राहक रहा हूँ और इस सेवा ने कभी मुझे निराश नहीं किया, तब से गुणवत्ता वही बनी हुई है, कर्मचारी बहुत दयालु और हमेशा प्यारा समर्थन देते हैं, बहुत सक्रिय, अत्यधिक अनुशंसित 😀

CralosDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy.Org उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवाएं प्रदान करता है जिनमें उत्कृष्ट गति, विश्वसनीय अपटाइम और त्वरित ग्राहक सहायता शामिल है। उनकी सेवाएं किफायती और भरोसेमंद हैं!

konkea208Norton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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