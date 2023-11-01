~ 35 %

En ce moment, le Chine le pool gratuit compte 46 IP fonctionnelles principalement réparties entre Beijing, hébergé par Hangzhou Alibaba Advertising et CHINA UNICOM China169 Backbone. La latence médiane est d’environ 1873 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 70%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~35% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.