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Liste de proxys gratuits

Liste de proxys gratuits — Chine

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Chine), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut46 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionAsie

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Chine — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
46 en ligne·Besoin de plus ? →
203.19.38.114:1080
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
4.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.97 Mbps
99.9%
1 h auparavant
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.20 Mbps
90.9%
1 h auparavant
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h auparavant
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 j auparavant
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h auparavant
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h auparavant
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.13 Mbps
99.8%
1 h auparavant
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.12 Mbps
100.0%
1 h auparavant
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h auparavant
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h auparavant
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.20 Mbps
94.7%
1 h auparavant
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 j auparavant
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.15 Mbps
92.2%
1 h auparavant
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h auparavant
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
888 Kbps
99.9%
1 h auparavant
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h auparavant
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
934 Kbps
82.6%
1 j auparavant
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
267 Kbps
100.0%
1 h auparavant
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h auparavant
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h auparavant
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
547 Kbps
91.0%
1 j auparavant
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h auparavant
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.04 Mbps
61.8%
1 h auparavant
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h auparavant
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h auparavant
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
597 Kbps
62.8%
1 h auparavant
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h auparavant
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
961 Kbps
96.3%
1 j auparavant
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h auparavant
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h auparavant
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h auparavant
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
583 Kbps
100.0%
1 h auparavant
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
600 Kbps
49.1%
2 j auparavant
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
575 Kbps
99.5%
1 h auparavant
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h auparavant
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
274 Kbps
81.6%
1 j auparavant
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
305 Kbps
75.3%
1 h auparavant
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h auparavant
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h auparavant
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
621 Kbps
17.3%
1 j auparavant
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
686 Kbps
20.5%
2 h auparavant
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h auparavant
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h auparavant
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h auparavant
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBeijing
621 Kbps
10.0%
2 j auparavant
Affichage 15 sur 46

Aperçu du pool de proxys —Chine

Contenu actuel du pool actif — Chine — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 46 IP actives en Chine
Par protocole
HTTP46
HTTPS0
SOCKS442
SOCKS542
Par anonymat
Élite37
Anonyme0
Transparent9
Non testé0
Par ville
Beijing30
Latence médiane: 1873 msDisponibilité moyenne: 70%Proxy le plus rapide: 450 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Chine
1Hangzhou Alibaba Advertising2759%
2CHINA UNICOM China169 Backbone511%
3China Unicom Beijing Province49%
4China Mobile Communications Gr…24%
5AS Number for CHINANET jiangsu…12%
6China Mobile communications co…12%

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  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
35%
350 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Chine GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool46IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne70%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~35%(350 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane1873ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatMixte: Anonymat élevé, TransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Chine le pool gratuit compte 46 IP fonctionnelles principalement réparties entre Beijing, hébergé par Hangzhou Alibaba Advertising et CHINA UNICOM China169 Backbone. La latence médiane est d’environ 1873 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 70%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~35% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste de proxys gratuits — Chine — est-elle mise à jour ?

Nous reconstruisons et validons le pool public toutes les 15 minutes. La disponibilité peut changer entre les contrôles, car ces serveurs sont exploités par des tiers indépendants.

Que se passe-t-il lorsqu’aucun proxy n’est en ligne pour la localisation Chine ?

La page reste disponible et continue à vérifier le pool source. Dès qu’un proxy fonctionnel apparaît lors de la prochaine actualisation, il est ajouté automatiquement ; la page n’est jamais créée ou supprimée en fonction d’un nombre temporaire.

À quoi peuvent servir les proxys gratuits pour la localisation Chine ?

Les proxys publics conviennent aux tests jetables, aux consultations publiques ponctuelles et à la vérification de réponses localisées. N’envoyez jamais de mots de passe, de données de paiement ou d’autres informations sensibles via un serveur public inconnu.

Quand faut-il plutôt utiliser un pool de proxys géré ?

Utilisez un pool géré pour l’automatisation, les sessions authentifiées, le trafic continu ou tout flux nécessitant une disponibilité prévisible, une assistance et une infrastructure contrôlée. Comparez les configurations disponibles sur la page des tarifs.

Proxys gratuits dans d’autrespays

Choisissez une autre page de pays permanente. Le nombre de proxys actifs est actualisé à chaque mise à jour du site.

Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

J'étais aux prises avec des restrictions basées sur la localisation sur un projet. FineProxy a tout résolu ! Leur support client est de premier ordre !

Sarah_WebDevPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

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