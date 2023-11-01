NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Liste de proxys gratuits

Proxies gratuits pour l'Inde

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Inde), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut16 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionAsie

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Inde — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
16 en ligne·Besoin de plus ? →
219.65.73.80:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonyme
2.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonyme
1.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 h auparavant
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.66 Mbps
85.5%
1 h auparavant
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéMumbai
301 Kbps
100.0%
3 h auparavant
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevéBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 h auparavant
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.6%
2 j auparavant
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.26 Mbps
53.0%
2 h auparavant
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.06 Mbps
63.2%
15 h auparavant
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 h auparavant
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 h auparavant
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentMumbai
313 Kbps
53.7%
1 h auparavant
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentChennai
569 Kbps
30.9%
4 h auparavant
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
448 Kbps
24.6%
5 h auparavant
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 h auparavant
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymeMumbai
270 Kbps
12.3%
5 h auparavant
Affichage 15 sur 16

Aperçu du pool de proxys —Inde

Contenu actuel du pool actif — Inde — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 16 IP actives en Inde
Par protocole
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Par anonymat
Élite3
Anonyme3
Transparent10
Non testé0
Par ville
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Latence médiane: 1330 msDisponibilité moyenne: 57%Proxy le plus rapide: 459 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Inde
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Des proxys premium pour les charges de travailexigeantes

Sous-réseaux et ASN propres à FineProxy. Payez par IP, et non par gigaoctet. Activation instantanée avec garantie de remboursement sous 24 heures.

  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Voir les tarifs →
Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Inde GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool16IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne57%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane1330ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatMixte: Anonymat élevé, Anonyme, TransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Inde le pool gratuit compte 16 IP fonctionnelles principalement réparties entre Bengaluru et Mumbai, hébergé par DigitalOcean et National Internet Backbone. La latence médiane est d’environ 1330 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 57%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~29% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour et d'où viennent ces IP indiennes ?

Nous revérifions la liste toutes les 15 minutes — vitesse, disponibilité, réponse du protocole — mais il s'agit de proxies publics ouverts agrégés à partir de sources ouvertes, et non de serveurs sous notre contrôle. Nous ne les exploitons pas, ne pouvons pas garantir leur disponibilité et ne collectons aucun journal. Les proxies gratuits changent vite : les IP disparaissent, se font bloquer ou cessent de répondre sans prévenir. Considérez-les comme un pool de départ pour tester du code, faire des requêtes ponctuelles ou vérifier rapidement comment un site réagit au trafic depuis l'Inde. Tout ce qui doit tourner toute la nuit relève d'unpool payant— ces IP ne sont pas conçues pour une charge soutenue.

Les proxies IN gratuits fonctionnent-ils avec Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India ou 99acres ?

Flipkart (propriété de Walmart, n° 1 de l'e-commerce en Inde) utilise Akamai Bot Manager ainsi qu'une détection d'anomalies interne — les plages de datacenter sont signalées immédiatement. Myntra (verticale mode, également du groupe Flipkart) partage la même pile avec des contrôles plus stricts sur les endpoints de tailles et de stock. Amazon.in applique la protection anti-bot mondiale d'Amazon. OLX India et Quikr passent par Cloudflare avec des limites de requêtes par IP. 99acres et Magicbricks (immobilier) utilisent l'empreinte de session et des plafonds de fréquence qui pénalisent la pagination rapide. Pour un scraping durable de ces sites, des proxies datacenter sur sous-réseaux propres —le pool DC indien de FineProxy— gèrent les pages produit ou d'annonce individuelles avec les bons en-têtes (Accept-Language : en-IN ou hi-IN, cookie INR). La liste gratuite convient aux relevés de prix ponctuels, aux vérifications de rendu et à la récupération de données ouvertes depuis les endpoints data.gov.in.

Reliance Jio domine le mobile en Inde — cela influence-t-il la diversité des IP ?

Considérablement. Jio s'est lancé en 2016 avec la 4G gratuite et a remodelé tout le marché indien des télécoms — en 2026, il compte environ 470 millions d'abonnés, plus qu'Airtel et Vi (Vodafone-Idea) réunis. Une grande partie du trafic mobile indien sort par les pools CGNAT de Jio (des millions d'abonnés derrière un nombre relativement restreint d'IP publiques). Conséquence pratique : les IP Jio des listes gratuites supportent une charge énorme d'utilisateurs partagés, d'où un bruit de réputation de base très élevé dans les systèmes antifraude, mais les sites indiens sont aussi habitués aux schémas CGNAT massifs de cet opérateur. Les IP de FAI grand public comme BSNL, MTNL, Hathway, ACT et JioFiber sont plus rares dans les listes gratuites, mais ressemblent davantage à du trafic « mono-utilisateur » pour le scoring anti-bot.

L'Inde compte 22 langues officielles — l'Accept-Language compte-t-il pour le scraping ?

Pour la plupart des grands sites commerciaux, non — Flipkart, Myntra, Amazon.in et OLX India affichent l'anglais par défaut, quel que soit l'Accept-Language, pour les requêtes hors hindi. L'hindi (hi-IN) est pris en charge sur la plupart des plateformes grand public avec des interfaces parallèles ; les langues régionales (tamoul, télougou, marathi, bengali, kannada, gujarati, malayalam, pendjabi, etc.) sont de plus en plus disponibles sur les plateformes bancaires, gouvernementales et Jio. Envoyez Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 comme valeur par défaut pratique. Là où les langues régionales comptent : les sites d'information en langues locales (Dainik Jagran en hindi, Daily Thanthi en tamoul, etc.) — envoyez le code de langue précis ; les services publics sur india.gov.in proposent plus de 12 variantes linguistiques ; les régies publicitaires ciblant des audiences régionales. Les prix en INR sont identiques dans toutes les variantes linguistiques.

Proxys gratuits dans d’autrespays

Choisissez une autre page de pays permanente. Le nombre de proxys actifs est actualisé à chaque mise à jour du site.

Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Désormais, personne ne surprend en utilisant des proxys. La question est de savoir où trouver des packages proxy plus rentables et plus fiables. La réponse que vous pouvez trouver ici. Il existe des forfaits proxy pour chaque exigence et chaque prix. Haute qualité, proxys de différents pays. Bonne rapidité, prix optimal, support technique professionnel, ils donnent des garanties en cas de problème.

Alisa SattelmaierPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients