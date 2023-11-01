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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Hindistan proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Hindistan proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum16 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Hindistan proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Hindistan proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
16 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
219.65.73.80:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
2.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 sa önce
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.66 Mbps
85.5%
1 sa önce
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMumbai
301 Kbps
100.0%
3 sa önce
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 sa önce
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
99.6%
2 gün önce
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.26 Mbps
53.0%
2 sa önce
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.06 Mbps
63.2%
15 sa önce
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 sa önce
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 sa önce
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafMumbai
313 Kbps
53.7%
1 sa önce
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafChennai
569 Kbps
30.9%
4 sa önce
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
448 Kbps
24.6%
5 sa önce
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 sa önce
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimMumbai
270 Kbps
12.3%
5 sa önce
Gösterilen 15 arasında 16

Hindistan proxy havuzuözeti

Canlı Hindistan havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 16 aktif IP — Hindistan
Protokole göre
HTTP16
HTTPS0
SOCKS415
SOCKS514
Anonimliğe göre
Elit3
Anonim3
Şeffaf10
Test edilmedi0
Şehre göre
Bengaluru3
Mumbai3
Chennai1
Hyderabad1
Medyan gecikme: 1330 msOrtalama çalışma süresi: 57%En hızlı proxy: 459 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Hindistan havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1DigitalOcean319%
2National Internet Backbone213%
3TATA Communications formerly V…213%
4Contabo Asia Private16%
5Country Online Services PVT16%
6CtrlS16%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
29%
290 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Hindistan proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu16Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi57%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~29%(290 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1330ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, Anonim, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Hindistan ücretsiz havuzunda 16 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Bengaluru ve Mumbai, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: DigitalOcean ve National Internet Backbone. Medyan gecikme yaklaşık 1330 ms ve son saatteki çalışma süresi 57%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~29% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Bu liste ne sıklıkla güncellenir ve bu Hindistan IP’leri nereden geliyor?

Listeyi her 15 dakikada bir yeniden kontrol ediyoruz — hız, çalışma süresi, protokol yanıtı — ancak bunlar açık kaynaklardan toplanmış herkese açık proxy’lerdir, kontrolümüz altındaki sunucular değildir. Bunları işletmiyoruz, çalışma süresi garantisi veremiyoruz ve bunlardan günlük toplamıyoruz. Ücretsiz proxy’ler hızla değişir: IP’ler kaybolur, engellenir veya uyarı olmadan yanıt vermeyi bırakır. Bunu kod testi, tek seferlik sorgular veya bir sitenin Hindistan kaynaklı trafiğe nasıl yanıt verdiğini hızlıca kontrol etmek için bir başlangıç havuzu olarak düşünün. Gece boyunca çalışması gereken her şeyücretli bir havuzüzerinde olmalıdır — bu IP’ler sürekli yük için tasarlanmamıştır.

Ücretsiz IN proxy’ler Flipkart, Myntra, Amazon.in, Olx India veya 99acres’i kaldırır mı?

Flipkart (Walmart’a ait, Hindistan’ın 1 numaralı e-ticareti) Akamai Bot Manager ile Flipkart’ın kendi anomali tespitini çalıştırır — veri merkezi aralıkları anında işaretlenir. Myntra (moda dikeyi, yine Flipkart grubu) aynı yığını beden/stok uç noktalarında daha sıkı kontrollerle paylaşır. Amazon.in küresel Amazon anti-bot yığınını uygular. Olx India ve Quikr, IP başına hız sınırlı Cloudflare kullanır. 99acres ve Magicbricks (gayrimenkul) oturum parmak izi ve hızlı sayfalamayı cezalandıran hız tavanları uygular. Bunlardan herhangi birinin sürekli web veri kazıması için sahip olunan alt ağlı veri merkezi —FineProxy’nin Hindistan DC havuzu— doğru başlıklarla (Accept-Language: en-IN veya hi-IN, INR çerezi) tekil ürün/ilan sayfalarını işler. Ücretsiz liste tek seferlik fiyat bakımı, render kontrolleri ve data.gov.in uç noktalarından açık veri çekmek için yeterlidir.

Reliance Jio Hindistan mobilinde baskın — bu IP çeşitliliğini etkiler mi?

Önemli ölçüde. Jio 2016’da ücretsiz 4G ile çıktı ve tüm Hindistan telekom pazarını yeniden şekillendirdi — 2026’ya gelindiğinde yaklaşık 470M abone taşıyor; Airtel ve Vi (Vodafone-Idea) toplamından fazla. Hindistan mobil trafiğinin büyük bölümü Jio’nun CGNAT havuzlarından çıkar (görece az sayıda herkese açık IP’nin arkasında milyonlarca abone). Pratik sonuç: ücretsiz listelerdeki Jio kaynaklı IP’ler büyük paylaşımlı kullanıcı yükü taşır; bu da anti-fraud sistemlerinde çok yüksek temel itibar gürültüsü demektir, ancak Hindistan siteleri bu operatörden yoğun CGNAT örüntüleri bekleyecek şekilde iyi ayarlanmıştır. BSNL, MTNL, Hathway, ACT, JioFiber geniş bant tüketici ISP IP’leri ücretsiz proxy listelerinde daha nadirdir ama anti-bot skorlamasında "single-user" trafiğe daha çok benzer.

Hindistan’da 22 resmi dil var — web veri kazıma için Accept-Language önemli mi?

Çoğu büyük ticari sitede hayır — Flipkart, Myntra, Amazon.in, OLX India Hintçe olmayan isteklerde Accept-Language’dan bağımsız olarak İngilizceye varsayılanlanır. Hindi (hi-IN) çoğu tüketici platformunda paralel arayüzlerle desteklenir; bölgesel diller (Tamil, Telugu, Marathi, Bengalce, Kannada, Gujarati, Malayalam, Pencapça vb.) bankacılık, kamu ve Jio platformlarında giderek daha fazla sunulur. Pratik varsayılan olarak Accept-Language: en-IN,en;q=0.9,hi-IN;q=0.8 gönderin. Bölgesel dillerin önemli olduğu yerler: yerel haber siteleri (Hintçede Dainik Jagran, Tamilde Daily Thanthi vb.) — ilgili dil kodunu gönderin; india.gov.in üzerindeki kamu hizmetleri 12+ dil varyantı sunar; bölgesel kitleleri hedefleyen reklam ağları. INR cinsinden fiyatlar dil varyantları arasında aynıdır.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

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Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Proxy hizmetine çok para harcadım… Proxy hizmetine çok para harcadım; bu, aldığım en iyi fiyat ve değerlerden biri. Proxy’ler birçok hizmette harika çalıştı; Hızlı, güvenilir, kararlı, sınırsız iş parçacığı. Hoşuma gitmeyen tek şey COĞRAFİ kontrolün olmaması! Proxy’lerin ülkesini seçemiyorsunuz. Hepsi bu

dvdsvFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’u birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetten daha fazla memnun olamazdım. Bağlantı hızı etkileyici ve hiçbir kesinti sorunu yaşamadım. Dünya genelindeki geniş proxy konumu seçenekleri, nerede olursam olayım internete güvenli ve anonim biçimde erişmemi kolaylaştırıyor.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Uzun zamandır müşteriyim ve bu sağlayıcı beni hiç yarı yolda bırakmadı. Böylesine harika bir hizmet ve destek.

kekzTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Bu, açık ara şimdiye kadar kullandığım en hızlı proxy! Kısıtlanmış içeriklere erişirken hiç sorun yaşamadım ve bağlantı son derece kararlı. Üstelik müşteri destekleri gerçekten hızlı yanıt verdi. Kesinlikle bu yatırıma değer!

Nadeem KhanDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

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