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Ücretsiz Kanada proxy listesi

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Güncellendi2 sa önce
BölgeKuzey Amerika

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23.227.39.78:80
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PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonim
1.57 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 sa önce
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 sa önce
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 sa önce
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.66 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 sa önce
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 sa önce
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 sa önce
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 sa önce
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 sa önce
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 sa önce
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 sa önce
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
922 Kbps
99.4%
1 sa önce
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
928 Kbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 505

Kanada proxy havuzuözeti

Canlı Kanada havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 505 aktif IP — Kanada
Protokole göre
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Anonimliğe göre
Elit1
Anonim1
Şeffaf198
Test edilmedi0
Şehre göre
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Medyan gecikme: 1297 msOrtalama çalışma süresi: 99%En hızlı proxy: 96 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Kanada havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

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  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

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Havuz boyutu505Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi99%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1297ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, Anonim, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Kanada ücretsiz havuzunda 505 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Ottawa ve Montreal, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare ve Amanah Tech. Medyan gecikme yaklaşık 1297 ms ve son saatteki çalışma süresi 99%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~50% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Kanada proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Kanada proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Kanada proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

2 kız kardeşimle birlikte daire kiralıyoruz ve 3 müşteri için proxy paketi satın alma imkânımız var. Bu, temel fiyatı aramızda bölmek anlamına geliyor. Bu da onu çok daha ucuz hâle getiriyor. Bu yüzden 13.9 $ tutan paketi sipariş ettik ve ondan çok memnunuz. Muhteşem! Bu proxy bilgisayarımı, uygulamaları ve internetimizi koruyor. Buna ek olarak, onun yardımıyla indirme hızı bir şekilde çok daha yüksek. Hayrete düştük. Gerçekten iyi ürün.

Monica BlancFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Hızlı proxy’ler; bazı gecikme paketleri ve benzeri nedenlerle biraz takılma yaşandı ama sorun hızla çözüldü. Bunun için indirim bulunduğundan ve veri kazıma gibi benzer kullanım alanları için de uygun olduğundan yenilemeyi düşünebilirim.

Binasol V.Trustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

FineProxy’yi bir süredir kullanıyorum ve açıkçası etkilendim. Hızlar sağlam, IP’ler kusursuz çalışıyor ve müşteri desteği gerçekten hızlı yanıt veriyor. Güvenilir ve tam olarak vaat ettiğini yapıyor.

KimDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu gerçekten kullandığım en iyi proxy’lerden biri. Kararlı, müşteri desteği tam olması gerektiği gibi ve fiyatı gerçekten uygun. Kesinlikle kullanmaya devam edeceğim!

yntoygwrldNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

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