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Cập nhật2 giờ trước
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Proxy Canada trực tiếp
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505 trực tuyến·Cần thêm? →
23.227.39.78:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
1.57 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 giờ trước
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 giờ trước
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 giờ trước
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.66 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 giờ trước
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 giờ trước
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 giờ trước
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 giờ trước
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 giờ trước
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
922 Kbps
99.4%
1 giờ trước
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
928 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 505

Tổng quan pool proxyCanada

Hiện có gì trong nhóm Canada trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 505 IP đang hoạt động tại Canada
Theo giao thức
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Theo mức ẩn danh
Elite1
Ẩn danh1
Trong suốt198
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Độ trễ trung vị: 1297 msThời gian hoạt động trung bình: 99%Proxy nhanh nhất: 96 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Canada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Canada MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool505Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình99%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị1297ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Ẩn danh, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Canada pool miễn phí có 505 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại OttawaMontreal, lưu trữ bởi CloudflareAmanah Tech. Độ trễ trung vị khoảng 1297 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 99%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~50% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Canada được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Canada nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Canada để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Proxy nhanh, hơi chập chờn do độ trễ và mất gói tin nhưng nó đã được giải quyết nhanh chóng, tôi sẽ nghĩ đến việc gia hạn vì có giảm giá cho gói này và các trường hợp sử dụng tương tự như web scraping và nhiều tác vụ khác

Binasol V.Trustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Tôi đã sử dụng FineProxy được một thời gian và thực sự rất ấn tượng. Tốc độ ổn định, IP hoạt động hoàn hảo và bộ phận hỗ trợ khách hàng thực sự phản hồi nhanh chóng. Nó đáng tin cậy và thực hiện chính xác những gì nó hứa hẹn.

KimDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đây thực sự là một trong những proxy tốt nhất mà tôi đã sử dụng. Nó ổn định, hỗ trợ khách hàng tận tình và giá cả thực sự phải chăng. Chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng chúng!

yntoygwrldNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

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