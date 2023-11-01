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Seznam proxy Kanada zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Kanada pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav505 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionSeverní Amerika

Živé Kanada proxy
aktualizace každých 15 minut

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Protokol
Anonymita
Port
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PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
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23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 hod.
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
1.57 Mbps
99.9%
1 hod.
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 hod.
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 hod.
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 hod.
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 hod.
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.66 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 hod.
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 hod.
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 hod.
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 hod.
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 hod.
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 hod.
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 hod.
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
922 Kbps
99.4%
1 hod.
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
928 Kbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 hod.
Zobrazeno 15 of 505

Snímek proxy pooluKanada

Co je právě teď v živém poolu Kanada — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 505 aktivních IP v Kanada
Podle protokolu
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Podle anonymity
Elite1
Anonymní1
Transparentní198
Netestováno0
Podle města
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
Medián latence: 1297 msPrůměrná dostupnost: 99%Nejrychlejší proxy: 96 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Kanada
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Zobrazit ceník →
Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Kanada zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu505IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost99%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1297ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, Anonymní, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Kanada volný pool obsahuje 505 fungujících IP rozložených převážně v Ottawa a Montreal, hostované u Cloudflare a Amanah Tech. Medián latence je přibližně 1297 ms a dostupnost za poslední hodinu je 99%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Kanada?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Kanada?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Kanada?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Se svými dvěma sestrami si pronajímáme byt a můžeme koupit proxy balíček pro tři zákazníky. To znamená, že si základní cenu rozdělíme, takže je to mnohem levnější. Objednali jsme si balíček za 13,9 $ a jsme s ním velmi spokojeni. Je skvělý! Proxy chrání můj počítač, aplikace i náš internet. Navíc je díky nim stahování znatelně rychlejší. Jsme jednoduše nadšení. Opravdu dobrý produkt.

Monica BlancInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlé proxy byly zpočátku trochu nestabilní, s vyšší latencí a podobnými potížemi, ale vše se rychle vyřešilo. Uvažuji o obnovení, protože pro tento a podobné účely, například scraping, nabízejí slevu.

Binasol V.Trustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Používám FineProxy už nějakou dobu a jsem upřímně ohromený. Rychlost je stabilní, IP funguje bez problémů a zákaznická služba reaguje velmi rychle. Je spolehlivý a dělá přesně to, co slíbí.

KimDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Je to opravdu jeden z nejlepších proxy serverů, co jsem kdy použil. Je stabilní, zákaznická obsluha je na dobré úrovni a cena je opravdu přijatelná. Rozhodně je budu používat i nadále!

yntoygwrldNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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