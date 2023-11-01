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カナダの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開カナダプロキシの最新リストです。

ステータス505 オンライン
更新済み2 時間前
地域北米

稼働中のカナダプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、カナダの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
505 オンライン·さらに必要ですか？ →
23.227.39.78:80
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.82 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
8.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.79 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.96 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
7.03 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
5.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
4.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.91 Mbps
100.0%
1 時間前
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
匿名
1.57 Mbps
99.9%
1 時間前
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.92 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.88 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.19 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.90 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.91 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.17 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.06 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
3.02 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
2.48 Mbps
100.0%
1 時間前
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 時間前
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Toronto
6.27 Mbps
46.8%
1 時間前
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 時間前
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.23 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.66 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.60 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.63 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
99.8%
1 時間前
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.53 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.24 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
98.5%
1 時間前
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
98.8%
1 時間前
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.28 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.29 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.32 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.42 Mbps
99.6%
1 時間前
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.38 Mbps
99.9%
1 時間前
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.52 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.21 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.23 Mbps
96.1%
1 時間前
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.25 Mbps
98.5%
1 時間前
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
922 Kbps
99.4%
1 時間前
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
928 Kbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.04 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.06 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 505

カナダプロキシプールの概要

現在利用可能なカナダプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 505 有効なIP数： カナダ
プロトコル別
HTTP200
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
匿名性別
エリート1
匿名1
透過型198
未テスト0
都市別
Ottawa196
Montreal1
Toronto1
遅延の中央値: 1297 ms平均稼働率: 99%最速プロキシ: 96 ms

主要ホスティングプロバイダー

カナダのライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare19739%
2Amanah Tech10%
3DigitalOcean10%
4Rica Web Services10%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料カナダプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模505IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率99%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値1297ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 匿名, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 カナダ 無料プールには 505 稼働中のIP 主に以下に分散： OttawaMontreal, ホスト元： CloudflareAmanah Tech. 遅延の中央値は約 1297 ms 、過去1時間の稼働率は 99%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~50% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のカナダプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

カナダのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のカナダプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

私と2人の姉妹でアパートを借りており、3人用のプロキシパッケージを購入できます。つまり、基本料金を全員で分けられるということです。ずっと安くなります。そこで13.9ドルのパッケージを注文し、とても満足しています。見事です！このプロキシは私のPCやアプリ、私たちのインターネットを保護してくれます。さらに、これを使うとダウンロード速度もなぜかずっと速くなります。私たちはただただ驚いています。本当に良い製品です。

Monica BlancFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

高速なプロキシです。多少挙動が不安定で、遅延のあるパケットなどもありましたが、すぐに解決しました。更新時には割引があるので、スクレイピングなど同様の用途での更新を検討したいと思います。

Binasol V.Trustpilot, 今年英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyをしばらく利用していますが、正直なところ感心しています。速度は安定し、IPは完璧に動作し、カスタマーサポートも実際に素早く返答してくれます。信頼性が高く、約束どおりの働きをします。

KimDieg, 昨年英語から翻訳ソース

これは本当に、今まで使った中で最高のプロキシの一つです。安定しており、カスタマーサポートは的確で、価格も本当に手頃です。間違いなくこれからも使い続けます！

yntoygwrldNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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