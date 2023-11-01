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無料プロキシリスト

アメリカ合衆国の無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開アメリカ合衆国プロキシの最新リストです。

ステータス1,306 オンライン
更新済み2 時間前
地域北米

稼働中のアメリカ合衆国プロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、アメリカ合衆国の無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
1306 オンライン·さらに必要ですか？ →
172.234.38.154:3128
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 時間前
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.87 Mbps
99.6%
1 時間前
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.79 Mbps
100.0%
1 時間前
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.84 Mbps
98.3%
1 時間前
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
98.3%
1 時間前
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 時間前
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 時間前
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 時間前
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.25 Mbps
100.0%
1 時間前
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 時間前
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 時間前
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
3.30 Mbps
90.3%
1 時間前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.84 Mbps
100.0%
1 時間前
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.84 Mbps
100.0%
1 時間前
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 時間前
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
99.9%
1 時間前
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 時間前
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.96 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
9.00 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 時間前
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.61 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.61 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
8.74 Mbps
100.0%
1 時間前
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.82 Mbps
76.8%
1 時間前
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.77 Mbps
76.8%
1 時間前
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.89 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.83 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.63 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.59 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.63 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.53 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.59 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
7.38 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.34 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.43 Mbps
100.0%
1 時間前
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Dulles
6.59 Mbps
99.7%
1 時間前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.19 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
6.19 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.73 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.28 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.73 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.28 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.54 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.01 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
5.01 Mbps
100.0%
1 時間前
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
4.62 Mbps
100.0%
1 時間前
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.09 Mbps
99.6%
1 時間前
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 時間前
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.08 Mbps
98.8%
1 時間前
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.79 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.83 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.96 Mbps
100.0%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.68 Mbps
76.8%
1 時間前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.64 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.64 Mbps
100.0%
1 時間前
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.27 Mbps
76.8%
1 時間前
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリートSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 時間前
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.06 Mbps
49.6%
1 時間前
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Los Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 時間前
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.83 Mbps
99.9%
1 時間前
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.10 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.83 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.85 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.86 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.95 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.02 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.97 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.20 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.16 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.97 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.98 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.87 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.96 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.22 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
3.24 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.70 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.58 Mbps
100.0%
1 時間前
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型North Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 時間前
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.77 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.62 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.80 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.59 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.67 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.69 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.49 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.40 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.64 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.57 Mbps
100.0%
1 時間前
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.60 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.64 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.65 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
2.43 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.93 Mbps
100.0%
1 時間前
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Council Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 時間前
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.22 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.45 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.46 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.55 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.57 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.56 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
99.7%
1 時間前
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.26 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.27 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
99.8%
1 時間前
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.48 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.51 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.49 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.47 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.29 Mbps
99.7%
1 時間前
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.36 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.35 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.33 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.43 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.42 Mbps
100.0%
1 時間前
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.38 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.37 Mbps
100.0%
1 時間前
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.39 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.41 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.40 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.30 Mbps
100.0%
1 時間前
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.31 Mbps
100.0%
1 時間前
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型
1.25 Mbps
100.0%
1 時間前
表示中 15 ／ 1306

アメリカ合衆国プロキシプールの概要

現在利用可能なアメリカ合衆国プールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 1306 有効なIP数： アメリカ合衆国
プロトコル別
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
匿名性別
エリート46
匿名0
透過型154
未テスト0
都市別
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
遅延の中央値: 673 ms平均稼働率: 99%最速プロキシ: 12 ms

主要ホスティングプロバイダー

アメリカ合衆国のライブプールに現在含まれるホスト
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料アメリカ合衆国プロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模1306IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率99%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値673ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 アメリカ合衆国 無料プールには 1306 稼働中のIP 主に以下に分散： RoanokeCincinnati, ホスト元： Cloudflare LondonCox. 遅延の中央値は約 673 ms 、過去1時間の稼働率は 99%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~50% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のアメリカ合衆国プロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

アメリカ合衆国のプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のアメリカ合衆国プロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

長い間、信頼できる選択肢を探していましたが、ここは安価でありながら安定しています。

ChirmachbekDieg, 今年英語から翻訳ソース

無料のローテーティングプロキシが私の環境では動かなかったので、このサービスには懐疑的でした。しかし、無料トライアルに登録すると、完璧に動作するプロキシをいくつも提供してくれました。強くおすすめします！

juan danielFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

ものすごく素晴らしいプロキシサービスです。IPをホワイトリストに登録した後、1000個のHTTPプロキシを取得できました。サポートも素晴らしく、問題の解決を手伝ってくれました。

Hengbin FangTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxyを数か月利用していますが、全体として良い体験ができています。プロキシの速度は安定しており、利用できるロケーションも多様なので、地域制限のあるコンテンツへスムーズにアクセスできます。プロキシの設定は簡単で、助けが必要だったときにはカスタマーサポートチームが迅速かつ親切に対応してくれました。

AmirSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

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