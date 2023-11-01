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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Соединенные Штаты

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Соединенные Штаты для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус1 306 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионСеверная Америка

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Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
1306 онлайн·Нужно больше? →
172.234.38.154:3128
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 ч назад
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.69 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 ч назад
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.87 Mbps
99.6%
1 ч назад
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.79 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.69 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 ч назад
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.84 Mbps
98.3%
1 ч назад
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.82 Mbps
98.3%
1 ч назад
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 ч назад
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 ч назад
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 ч назад
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 ч назад
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
3.30 Mbps
90.3%
1 ч назад
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.84 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.84 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 ч назад
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 ч назад
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 ч назад
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
99.9%
1 ч назад
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 ч назад
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
9.00 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 ч назад
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.74 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.61 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
8.74 Mbps
100.0%
1 ч назад
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.82 Mbps
76.8%
1 ч назад
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.77 Mbps
76.8%
1 ч назад
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.89 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.83 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.63 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.53 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.59 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.63 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.53 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.59 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
7.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
6.34 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
6.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 ч назад
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
6.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
6.19 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.73 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.73 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.28 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.54 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.01 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
5.01 Mbps
100.0%
1 ч назад
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.09 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
4.62 Mbps
100.0%
1 ч назад
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.09 Mbps
99.6%
1 ч назад
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 ч назад
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.08 Mbps
98.8%
1 ч назад
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.79 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.83 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.68 Mbps
76.8%
1 ч назад
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.68 Mbps
76.8%
1 ч назад
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.64 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.64 Mbps
100.0%
1 ч назад
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.27 Mbps
76.8%
1 ч назад
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 ч назад
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.06 Mbps
49.6%
1 ч назад
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 ч назад
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.83 Mbps
99.9%
1 ч назад
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.10 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.83 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.85 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.86 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.95 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.02 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.16 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.97 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.20 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.16 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.97 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.98 Mbps
100.0%
1 ч назад
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.87 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.96 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
3.24 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.70 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.58 Mbps
100.0%
1 ч назад
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 ч назад
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.60 Mbps
100.0%
1 ч назад
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.77 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.77 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.77 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.62 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.67 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.80 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.60 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.65 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.59 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.67 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.69 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.64 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.57 Mbps
100.0%
1 ч назад
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.60 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.65 Mbps
100.0%
1 ч назад
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.64 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.65 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
2.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.93 Mbps
100.0%
1 ч назад
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 ч назад
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.22 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.45 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.46 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.55 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.57 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.56 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.26 Mbps
99.7%
1 ч назад
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.26 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.27 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.38 Mbps
99.8%
1 ч назад
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.48 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.51 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.49 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.47 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.29 Mbps
99.7%
1 ч назад
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.36 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.35 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.33 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.43 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.42 Mbps
100.0%
1 ч назад
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.38 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.37 Mbps
100.0%
1 ч назад
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.39 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.41 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.30 Mbps
100.0%
1 ч назад
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.31 Mbps
100.0%
1 ч назад
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.25 Mbps
100.0%
1 ч назад
Показано 15 из 1306

Снимок пула прокси СоединенныеШтаты

Что сейчас в живом пуле Соединенные Штаты — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 1306 активных IP в Соединенные Штаты
По протоколу
HTTP199
HTTPS0
SOCKS451
SOCKS551
По анонимности
Высокая анонимность46
Анонимный0
Прозрачный154
Не проверено0
По городу
Roanoke9
Cincinnati4
Council Bluffs2
San Diego2
Медианная задержка: 673 msСредняя доступность: 99%Самый быстрый прокси: 12 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Соединенные Штаты
1Cloudflare London846%
2Cox373%
3Bigcommerce343%
4Cloudflare302%
5Cincinnati Bell Telephone40%
6Akamai Connected Cloud20%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Соединенные Штаты БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула1306Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность99%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка673ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Соединенные Штаты бесплатный пул содержит 1306 рабочих IP в основном распределены по Roanoke и Cincinnati, хостятся у Cloudflare London и Cox. Медианная задержка около 673 ms а доступность за последний час 99%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~50% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Соединенные Штаты?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Соединенные Штаты не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Соединенные Штаты?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Хороший сервис с доступными ценами. Пользуюсь для парсинга данных, все работает быстро и без сбоев. Понравилась оперативная поддержка, спасибо за вашу работу!

КсенияВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Поддержка

Пользуюсь fineproxy уже полгода для работы с зарубежными сайтами. Настройка оказалась проще, чем я ожидал. Скорость соединения меня полностью устраивает, а техподдержка всегда отвечает на вопросы. Буду продолжать пользоваться.

Антон М.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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