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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Камбоджа

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Камбоджа для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус1 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Камбоджа
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Камбоджа, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
1 онлайн·Нужно больше? →
220.158.232.118:1080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
842 Kbps
53.4%
1 ч назад
Показано 1 из 1

Снимок пула проксиКамбоджа

Что сейчас в живом пуле Камбоджа — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 1 активных IP в Камбоджа
По протоколу
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
По анонимности
Высокая анонимность0
Анонимный0
Прозрачный1
Не проверено0
По городу
Медианная задержка: 2138 msСредняя доступность: 53%Самый быстрый прокси: 2138 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Камбоджа
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Камбоджа БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула1Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность53%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка2138ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Камбоджа бесплатный пул содержит 1 рабочих IP хостятся у ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Медианная задержка около 2138 ms а доступность за последний час 53%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~27% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Камбоджа?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Камбоджа не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Камбоджа?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Сервис Fineproxy приятно удивил: всё чётко, без «магии» и лишней бюрократии. Зашёл, выбрал страну, оплатил — прокси выданы моментально. Не надо разбираться в 100500 настройках. Работают стабильно, без подвисаний, особенно радует, что не приходится каждый день менять IP из-за банов.

AkajaDieg, В прошлом годуК источнику

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Поддержка

До fineproxy я пробовал брать прокси у других компаний, но в итоге остановился на этой. Здесь я был приятно удивлен надежностью и стабильностью. Прокси работают без перебоев, скорость на хорошем уровне. Техническая поддержка всегда готова помочь и оперативно решает все возникающие вопросы. Ценовая политика тоже подкупила меня, вполне доволен услугами компании. Можно оплачивать криптовалютами, это тоже плюс.

Victor HaboffВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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