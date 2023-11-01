IP в более чем 30 локациях

Сейчас Камбоджа бесплатный пул содержит 1 рабочих IP хостятся у ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Медианная задержка около 2138 ms а доступность за последний час 53%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~27% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.