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Free proxy list

Free Cambodia Proxy List

A live, regularly validated list of public Cambodia proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status1 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live Cambodia Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Cambodia proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
1 online·Need more? →
220.158.232.118:1080
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
842 Kbps
53.4%
1 h ago
Showing 1 of 1

Cambodia proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Cambodia pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 1 active IPs in Cambodia
By protocol
HTTP0
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS51
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent1
Not tested0
By city
Median latency: 2138 msAverage uptime: 53%Fastest proxy: 2138 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Cambodia pool
1ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…1100%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
27%
270 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Cambodia Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size1IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime53%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~27%(270 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency2138ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedSOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Cambodia free pool has 1 working IPs hosted by ISP/IXP IN CAMBODIA WITH THE B…. Median latency is around 2138 ms and uptime over the last hour is 53%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~27% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Cambodia proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Cambodia proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Cambodia proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

Fineproxy provides outstanding proxy services with lightning-fast speeds, excellent reliability, and affordable pricing. Their responsive customer support ensures a seamless experience, making it the ideal solution for secure and efficient browsing needs.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, Last yearSource

I’ve had a great experience using FineProxy. The speed and stability of their proxies are outstanding, and they offer a wide variety of options for different use cases. Setting up was simple, and their customer support is always available and efficient. I highly recommend FineProxy for anyone who needs a dependable proxy solution!

Tan NguyenProxyRate, Last yearSource

Support

I was purchased 2.5m rotated proxy and use test it, but it was not fit to my project requirements. Also i was not have experience about rotated proxy servers, ip address was changed by "request" and if i use it in browser normal page have around 30 http request, and this mean ip chage during page loading 30 times... So it was not fit me and write chat agent name by Andrey, and want refund, because i was ordered it and learn its not fit to me after 30min order. And i was read it refund will be aplied in 24 hours after order time. So they said it will be refund in 24 hours and today i see i got refunded amount to my credit card, so i am happy for honest support and website.

Murat KTrustpilot, 2+ years agoSource

Stable, fast and reliable proxy, at a nice price, thanks for the cool service. I use your services for half a year, never let the proxy server down, without any slowdowns and slow work, support responds promptly if there are any questions. Good fellows, actually, I wish you success and prosperity, and always to be at such high level. Already recommend you to friends and each other..

dachi - drunchaFineProxy internal platformSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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