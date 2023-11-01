Free Asia Proxy List

~ 46 %

Right now the Asia free pool has 48 working IPs spread mostly across Singapore and Central Jakarta, hosted by Cloudflare London and Alibaba Cloud. Median latency is around 1422 ms and uptime over the last hour is 92%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~46% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.